Boer Waalkens over omstreden zonnepark: 'Ik had wel slapeloze nachten'

Waalkens is 71 jaar, boer, oud-politicus, en in dit geval het meest opmerkelijke: voorzitter van de Stichting Landschap Oldambt. Is het te verdedigen dat hij opkomt voor het weidse landschap, maar ondertussen geld verdient met de realisatie van een zonnepark op z'n land?

Tijd om in gesprek te gaan met Finnewolmer.

Oneindige horizon

Waalkens beheert meerdere stukken land in de gemeente Oldambt en raakt niet uitgepraat als hij het landschap omschrijft.

'Ik zie een oneindige horizon met een onmetelijke ruimte die wordt ingevuld met dorpen die als parels langs de dijken liggen. Ik ben een geboren en geboren Oldambtster en fervent liefhebber van deze streek.'

Wij staan met zijn allen voor een hele verandering Harm Evert Waalkens

Des te opmerkelijker is het dat juist hij zijn land beschikbaar stelt voor een zonnepark. Maar 'we hebben weinig keus', zegt hij. 'Wij staan met zijn allen voor een hele verandering. De energietransitie vraagt om ingrepen in het landschap. Als je dat wilt faciliteren, zoals ik, moet je dat aan de rand van een dorp doen.'

Hij vervolgt: 'Zonneparken realiseer je in het verlengde van bebouwing. Zo is dat ook afgesproken.' Waalkens beheert ook stukken land midden in de polders. Maar een zonnepark op zo'n locatie, dat gaat hem te ver. 'Absoluut niet! Er is geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt', zegt hij stellig.

Geheim bedrag

Waalkens krijgt geld voor de zonnepanelen op zijn land. Dat land gebruikt hij nu nog voor zijn biologische boerderij met in totaal tweehonderd koeien. Volgens de regels mag hij per hectare grond twee koeien houden. Hij doet vijftien hectare van de hand, wat betekent dat er dertig koeien weg moeten.

Wat hij daarvoor terugkrijgt, houdt hij geheim. 'Natuurlijk krijg ik geld, want het land is van mij. Maar ik zeg niet hoeveel ik krijg. Dat is een afspraak die ik met de ontwikkelaar heb gemaakt. Ik ruil gewoon het ene businessmodel in voor het andere. Welke van de twee meer oplevert, ga ik niet vertellen.'

Onrust

Ondertussen zijn er spanningen in Finsterwolde. Tegenstanders vertellen dat de sfeer erg is veranderd door de mogelijke komst van een zonnepark. Zij spreken van een 'splitsing' in het dorp.

Waalkens is niet onder de indruk: 'De vraag is hoe groot die twee groepen zijn. Er is maar een klein clubje tegen. De zwijgende meerderheid vindt het prima. Het is jammer dat dit zo op de spits gedreven is.'

Een draagvlakonderzoek van de gemeente Oldambt moet uitwijzen hoe groot de groepen daadwerkelijk zijn. Naar alle waarschijnlijkheid maakt de gemeente die resultaten begin juni bekend.

Ik vroeg mij af of dit het wel waard was Harm Evert Waalkens

Weerstand

De vraag is of de weerstand dan gaat liggen. Keer op keer wordt ingesproken tijdens vergaderingen in politiek Oldambt, er is een zwartboek gemaakt en enige tijd geleden werden alle pijlen gericht op wethouder Laura Broekhuizen. Het is maar de vraag of de uitkomst van het draagvlakonderzoek, hoe die ook zal zijn, de rust in het dorp doet terugkeren.

Waalkens over de weerstand: 'Een halfjaar geleden had ik toch wel slapeloze nachten. Toen kreeg ik alle mogelijke shit over mij heen. Ik vroeg mij af of dit het wel waard was.'

Op de vraag of het leven minder leuk is geworden, besluit de boer: 'Nee, dat niet. Wel uitdagender. Maar ik verander niet van mening: als het aan mij ligt komt dat zonnepark er gewoon.'

Er wordt sinds 2016 over het park gesproken. Waalkens hoopt dat dit najaar met de aanleg gestart kan worden.

