Mogelijke demonstratie NVU in Ter Apel: 'Ik denk dat ze beter thuis kunnen blijven'

'Wij zitten hier helemaal niet op te wachten. Op zich hebben we helemaal geen last van de asielzoekers.'

Een inwoonster van Ter Apel zit bepaald niet te wachten op een eventuele demonstratie van de Nederlandse Volks-Unie in haar dorp.

Die extreemrechtse groep kondigde woensdagmorgen aan een demonstratie in Ter Apel voor te bereiden. De NVU vindt dat het aanmeldcentrum in het grensdorp moet sluiten.

'Zit er niet op te wachten'

Onder een Facebookbericht van Ter Apel Digitaal zijn de reacties wisselend. Iemand reageert met 'goed zo !!!', een ander 'lijkt het goed dat deze mensen in opstand komen'.

Meerdere andere reacties zijn negatief. 'Hier zitten we niet op te wachten' zegt een inwoonster van Ter Apel. 'Die lozers die waren hier in 2017 ook al..Schreeuwers zijn het met een laag nivo', schrijft een ander.

Werkgelegenheid

'Ik snap niet hoe die mensen erbij komen om hier weer te gaan demonstreren', zegt Herman Slimbach, voorzitter van Plaatselijk Belang de Maten, een buurtschap vlak onder Ter Apel.

Slimbachs dochter werkt in het 'asieldorp', en vertelt vaak verhalen over diefstallen in haar winkel. Toch wil hij, in tegenstelling tot de NVU, dat het aanmeldcentrum openblijft.

'Er werken toch zo'n 1.500 mensen uit de omgeving die daar hun brood verdienen. Ik vind het belachelijk dat men het azc dicht wil hebben.'

'Het gaat prima hier zo'

'Dit soort groepen ruien de boel zo op', zegt de inwoonster van Ter Apel. 'De vorige keer was er meer bereden politie dan demonstranten. Dit brengt niets, blijf lekker thuis, het gaat prima hier zo', vindt ze.

Hoewel, prima: ook deze inwoonster die liever anoniem wil blijven ziet wel dat er problemen zijn.

'Asielzoekers die weten dat ze hier niet mogen blijven, daar hebben we overlast van. Dat is bij de winkels en bij ons in het park merkbaar. Maar de mensen die hier terecht zijn? Die zijn netjes en vriendelijk. Daar hebben we echt geen last van.'

