'Economie Groningen zit juist heel goed in de wedstrijd'

Voor al die bestuurders, politici, ambtenaren en ondernemers die hun best doen om de regio vooruit te helpen, is de boodschap van ING-onderzoekers een ongemakkelijke. Zij concluderen in hun onderzoek 'Verdeeld Europa' dat regio's, die er bij het uitbreken van de crisis economisch niet zo best voor stonden, ook nu nog zwak presteren.

Vele miljoenen

Het geldt voor notoir achtergebleven gebieden als die in Zuid- en Oost-Europa, maar ook voor Noord-Nederland. De stimuleringsplannen en de vele miljoenen aan Europees steungeld hebben dus maar weinig opgeleverd. Regio's waar de bedrijvigheid al bloeide, zijn het ondertussen alleen maar beter gaan doen.

De reacties op twitter en de mail waren vooral in de trant van 'deprimerend stuk' of 'weer een zielig verhaal over Groningen'. Begrijpelijk misschien, maar wat is er tegen de kille cijfers van een gedegen studie in te brengen? NoordZaken verzamelde wat reacties.

Lastig

Feit één: sterke regio's blijven sterk, zegt hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse Jouke van Dijk. Feit twee: zwakkere regio's stimuleren is lastig, maar dat is niet het hele verhaal volgens hem.

De bevindingen van het ING-onderzoek gelden volgens Van Dijk vooral voor landen als Roemenië en Bulgarije en gebieden als Zuid-Italië, waar gezonde en vernieuwende economische bedrijvigheid in de stad én op het platteland ontbreekt. 'Daar gaat het 'm niet worden, maar voor Noord-Nederland ligt het genuanceerder.'

Twintig jaar geleden was de werkloosheid hier heel hoog, maar dat verschil is vrijwel volledig ingelopen Jouke van Dijk - econoom

Dat de noordelijke regio op een blijvende achterstand staat, klopt volgens Van Dijk niet meer. 'Twintig jaar geleden was de werkloosheid hier heel hoog. Dat is niet meer zo. Het verschil is vrijwel volledig ingelopen.'

De verschillen tússen de landsdelen mogen dan afgenomen zijn, bínnen landsdelen zijn ze juist toegenomen, aldus Van Dijk. Dat verschijnsel doet zich dus in Groningen ook voor: een groeiende stad, met een verder verzwakkende regio. Stedelijke gebieden - lees: Groningen - binnen zwakke regio's kunnen het heel goed doen, benadrukt de hoogleraar.

Zinnig

Dat het stimuleringsbeleid - zoals het overplaatsen van rijksdiensten - niet helpt, klopt niet, meent Van Dijk. 'Het hoofdkantoor van KPN mag dan zijn terug verhuisd naar Den Haag; omdat kennis en mensen hier zijn achtergebleven, heeft de aanwezigheid van KPN wel de basis gelegd voor de huidige dynamische ict-sector in de stad Groningen.'

Het is best zinnig iom te investeren in regio's die achterliggen, zegt Van Dijk. 'Daarom vind ik de Lelylijn van Groningen via Friesland naar de Randstad ook zo belangrijk.'

Beïnvloeden

'Dat zwakke regio's zwak blijven, is een mechanisme dat je kunt beïnvloeden. Wij doen dat met een bedrag van honderd miljoen euro', verklaart voorzitter Emme Groot van de Economic Board Groningen, opgericht om de aardbevingsregio een impuls te geven. 'Wij zijn met dat geld in staat om zaken anders te maken.'

Dat zwakke regio's zwak blijven, is een mechanisme dat je kunt beïnvloeden Emme Groot - Voorzitter Economic Board

Groot memoreert: 'De Rabobank concludeert dat de Eemsdelta de op twee na snelstgroeiende regio van het land is. Met de groei van toerisme presteert de provincie het best van het land en Groningen zit vol met innovatieve startups.'

Dergelijke zaken, gecombineerd met de oververhitting van de Randstedelijke economie, zorgen ervoor dat Groningen juist 'heel goed in de wedstrijd zit', aldus Groot. 'Kijk naar Nederland als één geheel. Met het investeringspotentieel hier, de ruimte, het investeringsklimaat en de beschikbaarheid van mensen hebben we zelfs een voorsprong op de Randstad.'

Vitaliteit

Harm Post, als voormalig directeur van Groningen Seaports nauw betrokken bij de ontwikkeling de Groninger zeehavens en de industrie aldaar, zegt: 'Ik denk liever in sectoren. Een aantal sectoren in Groningen is zeer vitaal, denk aan de ict-sector en de landbouw. Zie maar eens hoeveel internationaal vrachtverkeer hier rijdt om landbouwproducten vanuit Groningen te vervoeren. En kijk eens naar de investeringen van de zuivel in Heerenveen.'

Misschien dat de werkgelegenheid in de landbouw dan wat is afgenomen, de toegevoegde waarde van de zuivelsector is gestégen, aldus Post. 'Het is ook maar net waar je vitaliteit van een sector aan afmeet.'

'Kijk ook naar investeringsvolumes. We hebben vestigingen van Google, IBM en Siemens. Die bedrijven gaan echt niet in een regio zitten met een dalende potentie.'

Levendige startup scene

Ondernemer Mark Vletter, oprichter van het snel gegroeide bedrijf it-bedrijf Voys, wijst er net als hoogleraar Van Dijk op dat het ING-onderzoek onvoldoende de sterke positie van de stad Groningen meerekent, met z'n bloeiende it-sector en levendige startup-scene. 'Er zit zoveel potentie in', stelt hij.

Groningen zit zichzelf in de weg met z'n chronische zelfonderschatting, vindt Vletter. 'We staan als stad toch zeker niet voor niets al jaren hoog in landelijke ranglijsten van snelstgroeiende bedrijven. En ook qua cultuur en muziek doen we in niets onder voor de Randstad, maar het besef dragen we niet uit. Die verborgen trots, laat dat eens afgelopen zijn.'

Zelfs startup-ambassadeur Prins Constantijn van Oranje zegt het, aldus Vletter: 'Groningen onderschat zichzelf.'

Dat de provincie wordt geplaagd door krimp en vergrijzing, ziet Vletter als een gegeven. 'Ik maak me wel zorgen over de buitengebieden in Groningen, maar over de provincie als geheel heb ik die zorgen niet. De opgave is om ervoor te zorgen dat bedrijven in de regio buiten de stad niet verder krimpen.'

Lees ook:

- Het lot van de Groningse economie: eenmaal op achterstand, blijvend op achterstand

- 'Er zijn nog genoeg ICT'ers in Groningen, nóg wel'

- Hoe behoud je afgestudeerde studenten voor Groningen?