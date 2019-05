Werken bij de dierenambulance: 'Hallo, ik heb een krokodil onder mijn bed'

'Geen dag is hetzelfde' of 'elke dag is anders'. In bijna elke vacature staat het, maar eigenlijk is het van toepassing op bijna ieder beroep. Maar wat nou als je de ene dag tegenover een wurgslang staat en de andere dag tegenover een gewond egeltje?

Carla Hauber werkt elf jaar bij de dierenambulance in Groningen, die in mei van dit jaar het veertigjarig bestaan viert. Ze komt net terug van een rit met de dierenambulance. Een melding over een zwerfkat, die al een tijdje rondzwierf aan de Oosterhamriklaan in Groningen.

Het beestje was zo schuw dat het niet gelukt is om de kat een zwerversbandje om te doen. 'Op dit bandje vragen we: Van wie is deze kat en bel de dierenambulance als het om uw kat gaat. Zo weten we dat de kat weer thuis is', legt Carla uit.

Paniek

Omdat de kat bleef rondzwerven in de wijk, is het aan haar en haar collega's om de kat te vangen. Maar de zwerfkat laat zich niet zo makkelijk pakken. Het diertje wordt bij buurtbewoners naar binnen gelokt met een schoteltje eten.'

Als ik niet meer verdrietig word als ik een kat moet ophalen die aangereden is, moet ik stoppen met dit werk Carla Hauber - Dierenambulance Groningen

'Vervolgens raakt de kat zo in paniek dat het bij de ramen omhoog springt. Uiteindelijk lukt het Carla om de kat te pakken en mee te nemen naar het dierenasiel in Zuidwolde. Daar wordt de kat verzorgd en komt er een oproep online te staan.

Ongecastreerde katten

Ze is blij dat ze deze kat heeft kunnen redden. Het gebeurt vaak in deze tijd van het jaar dat ongecastreerde katten aangereden worden. Het is voor Carla af ten toe best even slikken. 'Als ik niet meer verdrietig word als ik een kat moet ophalen die aangereden is, en vervolgens ingeslapen wordt, moet ik stoppen met dit werk', vertelt ze.

Op dit moment krijgt de dierenambulance in Groningen veel meldingen over ongecastreerde katten. Die katten zijn krols en steken zo de weg over. Ze hebben maar één doel voor ogen. Ook eenden en vogels zijn in deze tijd van het jaar vaak het slachtoffer.

We hebben ook nachtdiensten en soms bellen mensen ons dronken op Carla Hauber - Dierenambulance Groningen

Wurgslangen in de bus

Toch is niet elke melding verdrietig. 'Mijn meest bizarre melding ging over twee wurgslangen die gedumpt waren in een bus. Dat is wel even spannend als je daar tegenover staat', laat Carla weten. De dierenambulance is 24/7 bereikbaar. 'We hebben ook nachtdiensten en soms bellen mensen ons dronken op. Zo belde er laatst iemand over een krokodil onder zijn bed.'

Een andere gekke melding ging over een vogeltje in een luchtafvoer. 'Bleek het te gaan om een cd-speler die steeds een tikkend geluid maakte', vertelt ze lachend.

Ervaring

Werken bij de dierenambulance is vrijwilligerswerk. 'Je hoeft eigenlijk geen ervaring te hebben, we leren je het werk hier, je loopt met ons mee en meestal mag je na twee dagen meelopen al aan de slag. Je zult dan natuurlijk niet meteen op hele heftige meldingen afgaan.'

Op 18 mei viert de dierenambulance het veertigjarig bestaan.