Wethouder: 'Samenwerking lokale omroepen Het Hogeland is gepasseerd station'

'We hebben hier meerdere pogingen voor gedaan, maar dat lukte niet', zegt wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen). 'Dan is het over en uit.'

Elkaar aanvullen

Bijna alle partijen drongen er tijdens de raadsvergadering woensdagavond op aan om de fusiegesprekken tussen RTVi Het Hogeland en Stichting Lokale Zender Het Hogeland vlot te trekken.

'De partijen zouden elkaar uitstekend aanvullen', zegt CDA-raadslid Henk Koopmans. 'Een samenwerking heeft onze sterke voorkeur.'

Volgens Dijkhuis zit dat er echt niet meer in. 'Het zijn twee omroepen die heel enthousiast zijn en overtuigd zijn van hun eigen kunnen. Ik heb de indruk dat samenwerking een gepasseerd station is.'

Grote twijfels

RTVi Het Hogeland staat er wel voor open, maar Stichting Lokale Zender Het Hogeland ziet het niet zitten. Initiatiefnemer Cees van de Meent: 'Twee jaar geleden spraken we hierover in een andere vorm, voor de website Winsum Nieuws. Toen heb ik besloten geen samenwerking aan te gaan en dat zien we in dit geval ook niet zitten.'

Voorzitter Wietse Blink vindt het jammer dat Van de Meent niet wil samenwerken. 'Het is een gemiste kans, omdat we in een groot gebied zitten waar we een stevige lokale omroep moeten neerzetten. Daarbij kun je elkaars expertise goed aanvullen.'

Geen keuze op gevoel

De gemeenteraad moet nu een advies geven aan het Commissariaat voor de Media. De ChristenUnie, SP en GroenLinks hebben al een keuze kunnen maken. De andere fracties nog niet. Ze willen eerst meer info om een gefundeerde keuze te kunnen maken.

'We moeten keuzes maken op basis van feiten, niet op gevoel. Het voelt nu alsof we moeten kiezen tussen de VARA, de TROS of de EO', zegt VVD-fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard. Koopmans (CDA) vult aan: 'De gunfactor zou dan doorslaggevend kunnen zijn, dat willen we niet.'

Aanvullende info

Wethouder Dijkhuis gaat aanvullende info opvragen bij de kandidaat-omroepen. Hij kan nog niet inschatten wanneer de raad een beslissing gaat nemen. 'Het moet niet te lang duren, maar het moet wel zorgvuldig. Daar nemen we nu de tijd voor.'

De omroep die straks gekozen wordt, krijgt voor vijf jaar een uitzendlicentie van het Commissariaat voor de Media.

