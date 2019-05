Mollema wil 'hoogste niveau' laten zien in Giro

Bauke Mollema viert in de Ronde van Italië een jubileum. Hij staat zaterdag voor de vijftiende keer aan de start van een grote ronde. Een goed klassement in de Giro is het doel, al laat hij in het midden wat dat precies is.

De wielrenner uit Groningen verwacht dat er wel twintig kandidaten zijn voor een plek in de top tien. 'Het zal dringen worden, maar ik denk dat ik een goede voorbereiding heb gehad. Hier moet ik ervoor zorgen dat ik m'n hoogste niveau haal. Het deelnemersveld heb ik niet in de hand', vertelt de kopman van Trek-Segafredo.

Focus op klassement

'In de top drie rijden zal heel zwaar worden', denkt hij. Mikken op dagsucces vindt Mollema geen optie. 'De focus ligt op het klassement. We zien wel hoe het gaat lopen', stelt hij.

Sterker nog, de jacht op een etappezege in de Giro kan nog wel even wachten voor de 32-jarige coureur. Een ritzege zou betekenen dat hij in de drie grote rondes etappewinst achter z'n naam zou hebben. 'Het klassement is het doel, maar ik hoop natuurlijk wel dat er kansen komen op een ritzege.'

'Tour speelt niet mee in keuze voor Giro'

De Ronde van Italië is ook de enige drieweekse etappekoers waar hij voor een goede notering in de eindrangschikking gaat. Later dit seizoen is hij helper van Richie Porte in de Tour de France. Dat heeft niet meegespeeld in de keus voor de Giro. 'Het is een mooi parcours en vergeet ook niet dat ik hier voor het laatst een top-10-klassering behaald heb.'

De Ronde van Italië begint zaterdag met een proloog over acht kilometer, met een slotklim van twee kilometer. Mollema verwacht niet dat er dan al grote verschillen ontstaan tussen de klassementsrenners.

Lees ook:

- Trek-Segafredo heeft team rond Mollema voor de Giro klaar

- Mollema concurrent van Dumoulin in de Giro