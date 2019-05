Binnenstad van Groningen trekt fors minder bezoekers

De binnenstad van Groningen heeft het afgelopen jaar fors minder bezoekers getrokken. Het gaat in totaal om een miljoen mensen minder, zo blijkt uit een brief van het college aan de raadscommissie Beheer en Verkeer.

In de brief wordt uitleg gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de aanpak van de oost- en de westkant van de binnenstad.

Zorgwekkend

Verantwoordelijk wethouder Roeland van der Schaaf noemt de afname van het aantal bezoekers zorgwekkend. 'Nu is het wel zo dat het bezoek aan de binnenstad elk jaar nogal fluctueert. Daar kunnen allerlei bijzondere redenen voor zijn.'

'Zo was het afgelopen zomer erg warm. Soms trekt dat minder mensen naar de binnenstad', aldus Van der Schaaf. Het is ook zo dat er flink wordt getimmerd in het centrum, dat maakt het er niet aantrekkelijker op. Dus het is nog te vroeg om hele verstrekkende conclusies aan te verbinden.'

'Mensen uit buitenwijken mijden binnenstad'

Dat doet de SP wel. 'Wij hebben de indruk dat mensen uit de buitenwijken de binnenstad steeds meer aan het mijden zijn. Of omdat het te druk is, de detailhandel voor hen niet meer aantrekkelijk is, of omdat de prijzen in de horeca te hoog zijn. Al die factoren spelen naar ons idee mee in het dalend aantal bezoekers', aldus Wim Koks.

De binnenstad wordt steeds minder van de Groninger en steeds meer van een exclusief gezelschap Wim Koks - Raadslid SP

'De binnenstad wordt steeds minder van de Groninger en steeds meer van een exclusief gezelschap', vervolgt Koks. 'Het zijn voor een deel toeristen. Niet dat er iets mis is met toeristen, maar het gaat om de balans. En dat evenwicht raakt zo langzamerhand zoek.'

'Steeds meer horeca'

En met dat laatste is de fractie van de PvdA het eens. 'Er is meer nodig dan alleen mooie openbare ruimte', benadrukt Rik van Niejenhuis. 'Er komt steeds meer horeca bij, vaak op plekken waar voorheen detailhandel zat. Dat trekt minder mensen naar de binnenstad.'

Om de verblijfskwaliteit te verbeteren moet de focus meer komen te liggen op gezinnen en kinderen Tom Rustebiel - Raadslid D66

Ook D66 bepleit meer diversiteit in de binnenstad. Om de verblijfskwaliteit te verbeteren moet de focus meer komen te liggen op gezinnen en kinderen', vindt Tom Rustebiel. 'Juist ook in binnensteden. Dan wordt het voor gezinnen ook leuker om de stad in te gaan en dat is ook goed nieuws voor de middenstand.'

Verschraling is punt van zorg

Ook Van der Schaaf bevestigt dat de verschraling van het aanbod in het centrum een punt van zorg is. 'Een paar jaar geleden hebben wij de mogelijkheid voor horeca verruimd. Dat is een zegen geweest, anders hadden we veel meer leegstand gehad. Detailhandel neemt nu eenmaal af, dat is een landelijke trend. Maar op een gegeven moment is de grens wel bereikt', vindt de wethouder.

De veelkleurigheid en het aanbod binnen de horeca en de detailhandel maakt de binnenstad van Groningen zo mooi Roeland van der Schaaf - Wethouder PvdA

'Dreigt het evenwicht niet verstoord te raken? Dat is een vraag waar we kritisch over na moeten denken', meent Van der Schaaf. 'De veelkleurigheid en het aanbod binnen de horeca en de detailhandel, maar ook daartussen moeten we koesteren. Want dat maakt de binnenstad van Groningen zo mooi.'

'We hebben natuurlijk liever een groei van het aantal bezoekers en daar zullen we ook op in blijven zetten.'

Lees ook:

- Koninklijke Horeca vindt groei horeca in Stad zorgelijk: 'Er moet wat gebeuren'

- Alles over de Groninger binnenstad