'Laat dit plan zinken, zodat de Noorderhaven kan blijven zoals die is'

Schepen in de Noorderhaven in Stad. (Foto: Jos Schuurman/FPS)

'Zoals in het Noorden op land de huizen af en toe op hun grondvesten staan te schudden, zo is er in de Noorderhaven een zeebeving gaande. Bezint u en laat dit plan zinken opdat de Noorderhaven kan blijven zoals die is.'

Deze oproep deed Willemien Onrust woensdag tijdens het debat over de toekomst van de Noorderhaven in de raadscommissie Ruimte en Wonen. Ze is één van de bewoners van de laatste vrijhaven van Nederland.

Ongewenst drijvend

'Maar liefst 36 schepen staan op de nominatie als ongewenst drijvend object te worden beschouwd. We hebben het hier over 36 volwaardige woningen van officiële inwoners van uw stad', aldus Onrust

Om de kwaliteit van de Noorderhaven te verhogen wil het Groningse college eigenaren subsidie geven om hun woonschepen, die niet aan de kwaliteitseisen voldoen, op te knappen.

Volgens de gemeente voldoet een aantal van de schepen niet aan de huidige regelgeving. Zo wordt er gekeken of een schip authentiek is, niet verwaarloosd is of er haveloos uitziet. Ook gaat de gemeente kijken of de eigenaren van de schepen er ook daadwerkelijk wonen.

Karakter gaat verloren

Volgens het college liggen schepen te lang stil waardoor het karakter van de vrijhaven verloren gaat. De dynamiek in de haven moet worden hersteld. Ook moet voor de veiligheid de minimale doorvaartbreedte van tien meter in ere worden hersteld. Die wordt nu niet gehaald.

Het plan van aanpak van de gemeente stuit op veel verzet van de verschillende partijen in de raad. 'Als volksvertegenwoordiger kan ik er met mijn verstand niet bij waar het college naartoe wil. En ja, het maakt mij boos', aldus Marjet Woldhuis van 100% Groningen.

'Natuurlijk willen we allemaal dat de Diepering er prachtig bij ligt met geweldige schepen, maar tegen welke prijs? Het gaat om 36 adressen waar ook gezinnen met kinderen wonen.'

'Veiligere en duurzamere haven'

'We delen de ambitie om de haven veiliger en duurzamer te maken', zegt Maarten van der Laan van de PvdA. 'Maar de bewoners hebben behoefte aan duidelijkheid en die moet zo snel mogelijk verschaft worden. Als we gaan herschikken, laten we dan prioriteit geven aan de boten die niet bewoond worden.'

Het college wil in gesprek met de bewoners en waar nodig maatwerk toepassen. Zo komen de eigenaren van de schepen in aanmerking voor een subsidie die bestaat uit vijftig procent van de opknapkosten, met een maximum van vijfduizend euro per schip. In totaal stelt het college eenmalig 75.000 euro beschikbaar voor 2019, 2020 en 2021.

Realistische ambitie?

D66 vraagt zich af of de ambitie van het college op deze manier nog wel realistisch is. 'Is het rechtvaardig om belastinggeld uit te geven aan particuliere objecten? Subsidie gaat het probleem niet oplossen', aldus Tom Rustebiel.

'We moeten goed met elkaar nagaan of we met een haalbaar traject bezig zijn. Het behoud van de enige vrijhaven van Nederland is mooi, maar het aanpakken van achterstallig onderhoud is nog belangrijker.'

Onacceptabel

Het woonschepencomité kan zich absoluut niet vinden in de aanpak van de gemeente. 'De benadering is onacceptabel omdat alle schepen met toestemming van de gemeente in de Noorderhaven liggen. Er zijn toelatingsbrieven, huisnummers en vuilwaterinstallaties aan de huidige schepen en hun bewoners verstrekt en heft daarnaast ozb dan wel liggeld', aldus het comité.

Wethouder is trots

Volgens wethouder Roeland van der Schaaf waardeert het college de Noorderhaven enorm. 'We zijn trots. En het beeld dat we tientallen boten willen afslepen klopt absoluut niet. onze visie is dat je alleen in een vrijhaven kunt liggen als een schip ook kan varen. De aanpak brengt onzekerheid met zich mee en we begrijpen als geen ander hoe vervelend dat is. We willen die onzekerheid zo snel mogelijk wegnemen en duidelijkheid bieden.'

'Ik probeer in de ogen van u en uw beleidsmedewerkers te kijken om te begrijpen waarom wij herschikt, weggestuurd of uitgestorven moeten worden. U ziet, u ziet, wat ik niet zie', besluit Willemien Onrust.

Plan van aanpak

Eind deze maand wordt het plan van aanpak voor de Noorderhaven besproken in de gemeenteraad.

