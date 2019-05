Winkels CoolCat gaan definitief dicht

De kledingwinkels van CoolCat gaan komende maanden alsnog dicht. In onze provincie gaat het om twee vestigingen, beiden in Stad.

Eigenaar Retail Beheer, die de kinder- en tienermodeketen onlangs uit faillissement kocht, kiest ervoor om CoolCat alleen als webshop voort te zetten. Waarschijnlijk verliezen hierdoor honderden mensen hun baan.

CoolCat werd in maart failliet verklaard. Daarna volgde een doorstart, waar ook ondernemer en oud-eigenaar Roland Kahn bij betrokken was. Van de oorspronkelijke tachtig winkels in Nederland, zou Retail Beheer er 56 voortzetten.



Tijdelijke contracten

De nieuwe eigenaar koos er bij de doorstart al voor om het winkelpersoneel alleen maar tijdelijke contracten aan te bieden. Bij het in 1979 opgerichte CoolCat werkten voor het bankroet in totaal 1450 medewerkers, waarvan 1180 in Nederland. Voor hoeveel mensen er na de zomer nog werk is, is nog onduidelijk.



Alleen kinderkleding

Retail Beheer wil de webshop doorzetten onder de naam CoolCat Junior. Daar zal dan alleen nog maar kinderkleding worden verkocht, omdat die kleding online goed liep. De komende periode zal 'substantieel' worden geïnvesteerd in de onlineactiviteiten, die volgens het bedrijf ook in andere landen succesvol zijn.

