Honderd jaar vrouwenkiesrecht gevierd in Stad

Vandaag is het precies honderd jaar geleden dat de Tweede Kamer de wet aannam waarmee vrouwen kiesrecht kregen. De landelijke viering daarvan is in de stad Groningen, in het Groninger Museum.

Een paar weken geleden ging daar al een expositie van start over honderd jaar vrouwenkiesrecht, deze dag zijn er lezingen, optredens en andere activiteiten.

'Echt een stoere vrouw'

Journalist Janine Abbring werkt er aan mee. Ze interviewt onder anderen Jeltje van Nieuwenhoven, de eerste vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer. 'En ik weet niet hoe veel jaren lid van de Tweede Kamer. Toch een van de eerste grote politica van Nederland. Echt een stoere vrouw.'

Ook Eveline van Rijswijk, die 'een fantastische voorstelling maakte' over honderd jaar vrouw op het Binnenhof wordt geïnterviewd door Abbring. 'Met grappige anekdotes over vrouwen in broekpak, waar raar tegenaan werd gekeken.'

Daarnaast blikt ze vooruit op een televisieserie over Aletta Jacobs, die zondag begint. Het gaat onder meer over de wereldreis die Jacobs maakte in 1911 en 1912.

Balletje gaat rollen

'Ik denk dat het goed is dat het even weer onder de aandacht gebracht wordt van de nieuwe generatie', zegt Abbring over het nut van de viering van het jubileum.

'Goed voorbeeld doet volgen, dat is heel erg belangrijk. Als jonge meisjes zien: 'Hé, ik kan ook burgemeester worden, minister, of premier', dan gaat zo'n balletje veel sneller rollen.'

Voorbeelden

Welke vrouwen ziet Abbring zelf eigenlijk als voorbeeld?

'Nou, ik kan Oprah Winfrey noemen als grote vrouw van de talkshow. Zij zou misschien ook nog wel de politiek in kunnen en een goede president van Amerika zijn. En in Nederland vind ik Lilianne Ploumen bijvoorbeeld heel erg gaaf. En Jeltje van Nieuwenhoven dus ook.'

