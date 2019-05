'Asielbus' rijdt vanaf woensdag, retourkaartje kost vijf euro

Een kaartje voor de bus gaat geld kosten: een retourtje, te koop op het azc, kost vijf euro. Zo'n retourtje is daardoor goedkoper dan wanneer je met de ov-chipkaart reist: in zo'n geval zou je 7,18 euro kwijt zijn.

Proef

De proef duurt drie maanden, tot 15 augustus. Hij wordt uitgevoerd op kosten van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Reden voor de proef is de vele overlast die buschauffeurs op de reguliere buslijn 73 ervaren, vooral veroorzaakt door asielzoekers uit veilige landen.

Eén keer per uur

De bus rijdt, net als lijn 73, één keer per uur, om te voorkomen dat bewoners van het azc alsnog van een reguliere lijndienst gebruik gaan maken. De bushalte bij het azc in Ter Apel komt tijdens de proef te vervallen.

Beveiligers blijven

Momenteel gaan er nog twee beveiligers mee op lijn 73. Eén daarvan blijft op die bus zitten. 'Dat doen we voor het veiligheidsgevoel van onze chauffeurs', zegt Michel van der Mark, woordvoerder van Qbuzz.

De andere beveiliger gaat op station Emmen vluchtelingen en asielzoekers op de speciale bus wijzen. Asielzoekers die Nederland binnenkomen, reizen met het openbaar vervoer naar Ter Apel om zich daar aan te melden.

Geen touringcar

Drenthe Tours, een touringcarbedrijf uit Assen, gaat de ritten uitvoeren. Toch worden die ritten niet met een touringcar uitgevoerd, zegt Van der Mark. 'Het wordt een reguliere lijnbus, die er anders uit ziet dan de onze.'

De bussen vertrekken vanaf het asielzoekerscentrum, waar twee keer per dag kaartjes worden verkocht door beveiligers. Die beveiligers gaan passagiers ook naar de bus begeleiden, om opstootjes bij de bus te voorkomen. Op de asielbus zelf reist geen beveiliger mee.

Blij

Woordvoerder Van der Mark is blij dat er nu een datum is voor de start van de bus. 'We gaan meteen vanaf de start evalueren hoe het gaat. We verwachten dat het een succes is, en mocht dat ook blijken, dan gaan we met het ministerie van Justitie en Veiligheid in overleg of de pilot eventueel kan worden verlengd.'

Lees ook:

- VVD: buskaartje 'asielbus' moet kosten beveiliging dekken

- Beveiligingsbedrijf verkoopt kaartjes 'asielbus' Ter Apel