Steek over met een gek loopje op het Silly Walk-zebrapad

Freek Faber steekt het Silly Walks-zebrapad over (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Het eerste Silly Walk-zebrapad in onze provincie is een feit. Op deze oversteek in de Groningse wijk De Wijert mag je op een zo gek mogelijke manier oversteken. Wel veilig natuurlijk.

Na Spijkenisse is Groningen de tweede plek in Nederland waar een Silly Walk-zebrapad komt.

Het idee komt voort uit de Britse komedieserie Monty Python waar het Ministry of Silly Walks te zien was. Om het geheugen op te frissen, dat zag er zo uit:



De ingebruikname van het zebrapad bij de kruising van de Queridolaan en de Bordewijklaan was in handen van kinderen van de nabijgelegen Brederoschool. Zij staken op een uiteraard gekke manier over. Dat zag er zo uit:



Niet alleen de jeugd vermaakte zich op het zebrapad. De 64-jarige Freek Faber is groot fan van de Silly Walk en kan niet wachten om over te steken. 'Het is sublieme humor en gekkigheid ten top. Daar word je heel vrolijk van.'

Gekkigheid houdt de mens op de been Freek Faber - fan van Silly Walk

Faber gaat verder dan normaal fan zijn. Hij heeft alle gekke loopjes uit Monthy Python op zijn been getatoeëerd. In korte broek en geheel in stijl van de Britse serie maakt hij voor het eerst de oversteek.

'Het houdt je jong'

'Het maakt niet zo gek veel uit hoe je loopt, als het maar anders is dan normaal', zegt hij. 'Dit moet op veel meer plaatsen komen. Gekkigheid houdt de mens op de been. Waarom zou je niet eens een keer afwijken van de normale gang van zaken?'

Eenmaal het Silly Walk-zebrapad over rest dé vraag: hoe was het? 'Heerlijk, een bevrijding op zich. Je wordt er alleen beetje moe van. Maar ach, het houdt je jong.'