Kleinstesoepfabriek pruttelt op volle toeren

Michel Jansen heeft een passie voor soep. Soep maken, proeven en de smaak verfijnen, maar gek genoeg eet hij het zelf niet. Na een roerige periode staat Kleinstesoepfabriek in Leek er goed voor en pruttelt de soep in steeds grotere pannen en ketels.

Jansen (56) is geboren in Bilthoven, maar woont inmiddels ruim dertig jaar in Groningen. Een groot deel van zijn leven bijkans geobsedeerd door soep en de smaak hiervan. In 2005 begon Kleinstesoepfabriek in Noordbroek.



Soepdroom

Bij de familie Arkema, een veebedrijf met Franse vleeskoeien, begon Jansen met 37 vierkante meter zijn soepdroom na te jagen. 'Het mooiste is om mensen te zien genieten van soep eten.'

Zelf heeft hij niks met soep. Jansen is er niet groot mee geworden. Zijn Chinees-Indonesische moeder kookte nooit soep, alleen wanneer je ziek was. Volgens Jansen zijn er twee soorten mensen: soepies en geen soepies. Oftewel soepliefhebbers en mensen die nooit een soeplepel in hun mond steken.

Via Bremen naar Leek

Met biologische kaas en andere duurzame producten stond autodidact Jansen op de markt in Bremen. Vanuit die wereld werd de vraag aangewakkerd. Via Eindhoven, Valkenswaard, Velthoven en Stadskanaal streek Jansen in 2011 neer in Leek. Het voormalige pand van vleesverwerker Poel en Kamps werd betrokken. Vanaf toen staat 1.800 vierkante meter bedrijfsruimte ter beschikking. Een kleine acht jaar later is nog voldoende oppervlakte beschikbaar om in te vullen.



Geknapte waterleidingen

'In het begin was het vooral zaak het in de benen te krijgen. Alle waterleidingen knapten door de strenge winter. De curator had alles afgesloten. Op dat moment draaiden we nog in Stadskanaal. In België hebben we machines gekocht tegen schrootprijs. Dat paste goed in de duurzaamheidsgedachte. Dat is een diep geworteld motief in mij. Maar het bleek al snel dat revisie nodig was en het de vraag was of we er wel goed aan gedaan hadden om dat spul te kopen.'

Het grote voordeel was dat ik het merk en de naam van de website op mijn privénaam had laten zetten Michel Jansen - eigenaar Kleinstesoepfabriek

'Relaxed blijven'

In die zin, en dat geeft Jansen zelf ook toe, mist hij de zakelijke component die een ondernemer wel nodig heeft.

'Mijn kracht is dat ik het laat gebeuren en vertrouwen heb in de mensen. Het moet wel een beetje relaxed blijven, haha. Een merk uitbouwen dat is wat ik leuk vind. Ik ben niet van harde data en controle, maar tegenwoordig doe ik daar wel aan.'

Dat kwam de man die aangeeft in het dagelijkse leven maar twee dingen te doen, mediteren en soep maken, een beetje duur te staan.

De soep pruttelt in grote ketels



Kink in de kabel

Het eerste jaar in Leek was er eentje van vallen en opstaan. 'Het voelde alsof ik iedere dag een marathon gelopen had.'

Jansen werkte lange tijd samen met compagnon Willem Versteeg. De aandelen van de bv waren onderling verdeeld en dat ging lange tijd goed. Er kwam een kink in de kabel en na een paar jaar soebatten gingen beide partijen midden 2017 uit elkaar. Bij het uit elkaar gaan zijn afspraken gemaakt om inhoudelijk niets te zeggen over wat er gebeurd is, waardoor Jansen niet kan uitwijden over het hoe en wat.

Iets slims

Het ondernemerschap heeft dan niet zijn grootste aandacht, maar Jansen had wel iets slims gedaan. 'Het grote voordeel was dat ik het merk en de naam van de website op mijn privénaam had laten zetten. Er was in die tijd belangstelling voor de bv als scale-up, maar om tot zaken te komen moesten ze bij mij aan de keukentafel aanschuiven.'

Minder omzet, meer resultaat

Sinds het uiteengaan van beide partners gaat het beter met de onderneming. 'We draaien nu minder omzet, maar het financiële resultaat is wel toegenomen.' Dat heeft te maken met het feit dat er geen geld meer in de samenwerking met Versteeg gestoken hoeft te worden.

Kleine speler

In 2018 leverde Kleinstesoepfabriek met zeven medewerkers een omzet van 1,3 miljoen euro en een bruto resultaat op van 266.000 euro. Verkregen door de productie van 680.000 potten soep. Dat lijkt heel veel, maar het verbleekt bij de productie van de grote spelers op de markt. Struik uit Nijkerk produceert bijvoorbeeld bijna 350.000 stuks per dag.

De grote jongens pompen koude slurrie weg. Bij ons komt echte soep uit de ketel Michel Jansen - eigenaar Kleinstesoepfabriek

Geen koude slurrie

Van dat gegeven raakt Jansen niet in de war. 'Ons bestaansrecht zit in de nichemarkt van verse soep. De grote jongens pompen koude slurrie weg en noemen dat dan soep. Bij ons komt echte soep uit de ketel.'

Tomaat, kip, champignon en kerrie zijn de vier basissmaken die veelvuldig in de winkelschappen te vinden zijn. Jansen komt met alle combinaties van smaken en ingrediënten over de 130, waarvan er zo'n veertig regelmatig gemaakt worden.

Kippennekken als basis

De basis is een bouillon, die vier à vijf dagen staat te trekken met onder meer kippennekken als ingrediënt, of vegetarische bouillon van groentes of ui. Met batches van 2500 stuks worden glazen potten gevuld met soep en voorzien van een herkenbaar wikkel.

Naar Hongkong

Sinds 2006 staan de potten soep bij Jumbo in de schappen. Groothandel Udea, met onder andere Ekoplaza als formule, is een afnemer en vanaf 2014 is Albert Heijn erbij gekomen.

De soepen worden inmiddels geëxporteerd naar Japan en Zwitserland. 'Ik wil graag naar Duitsland en Hongkong. Hongkong ben ik laatst naartoe geweest en daar heb ik nu iemand ingehuurd om ons te helpen.'



Tweede merk onderweg

De ambitie is om van nu één naar twee of drie ketels soep per dag te gaan. 'We moeten rendabeler worden. We zijn druk bezig met een kwaliteitssysteem om het productieproces beter in kaart te krijgen. Bovendien zit er een tweede merk aan te komen. Een naam kan ik nog niet noemen. Het zal geen soep zijn. Je moet denken aan maaltijdcomponenten.'