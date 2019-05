Strandweg is opgehoogd: 'Prachtig uitzicht over Lauwersmeer'

De Strandweg tussen de kazerne in het Lauwersmeergebied en de jachthaven bij Zoutkamp is bijna anderhalve meter opgehoogd.

Rijdend over de weg heb je nu een wijds uitzicht over het gebied. Tot voor kort werd het uitzicht belemmerd door de rietvelden naast de weg.

De ophoging van de Strandweg heeft de maken met werkzaamheden rond de versterking van de zogeheten regionale keringen in het Lauwersmeergebied. Het gaat om een project van waterschap Noorderzijlvest, dat rondom het meer de dijken moet verhogen en verstevigen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het programma Droge Voeten 2050.

Mogelijke problemen

'De regionale keringen voldeden niet meer aan de eisen', zegt omgevingsmanager Eddi Ottens van het waterschap.

'Bij hoogwater in combinatie met noordwesten wind zouden daardoor bij Zoutkamp problemen kunnen ontstaan. Het water wordt dan die kant opgestuwd en als de dijken niet sterk genoeg zijn kunnen er overstromingen ontstaan.'

Om die problemen te voorkomen, worden rondom het Lauwersmeer en langs het Reitdiep tot gemaal De Waterwolf bij Electra de dijken opgehoogd en versterkt. Soms is die verhoging slechts tien centimeter en valt het nauwelijks op, zoals bijvoorbeeld op de camping in Lauwersoog. Maar in het geval van de Strandweg is het in het oog springend.

Serieuze dijk

Van de kazerne tot de jachthaven is de voormalige weg nu een serieuze dijk. Vanaf het maaiveld gerekend, is de ophoging tussen de meter en de anderhalve meter. Bovenop de dijk is een gloednieuwe weg aangelegd.

'Als je nu over de weg rijdt, heb je een prachtig uitzicht. Je ziet de ganzen, de konikspaarden en de grote rietvelden. Het is een heel andere beleving geworden', zegt Ottens.

Hij denkt dat de Strandweg wel eens een toeristische trekpleister kan worden. 'Het lijkt nu op die kronkelwegen die je ook wel op de dijken langs de grote rivieren ziet.'

De werkzaamheden begonnen in december



Marathon

Noorderzijlvest moest zich haasten om de Strandweg op tijd klaar te hebben in verband met de marathon van komende zondag.

Ottens: 'De marathon wordt gehouden in het kader van vijftig jaar Lauwersmeer. Het parcours loopt deels over deze weg, dus was het zaak om vaart te maken. Ik hoop dat de lopers ook even opzij kijken als ze hier langskomen. Dan zien ze nog meer van deze prachtige omgeving.'

N361 dicht

De werkzaamheden zijn nu halverwege en worden vanwege het toeristenseizoen onderbroken. Maar vanaf september is het opnieuw met volle kracht vooruit. Dan wordt bijvoorbeeld de provincialeweg N361 (van Vierhuizen tot Lauwersoog) drie weken afgesloten. Ook die weg wordt opgehoogd om als dijk te gaan fungeren. Ook aan de Friese kant van het meer worden dan de keringen aangepakt en waar nodig verhoogd.

De versterkingsoperatie begon afgelopen december en moet op 1 januari 2020 klaar zijn.



