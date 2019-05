Rover wil langere treinen naar Noorden: 'Het kantelpunt is bereikt'

Aanleiding daarvoor is het grote aantal meldingen van overvolle treinen in de eerste vier maanden van dit jaar.

'Kantelpunt lijkt bereikt'

De drukte in de treinen naar het noorden is wel vaker onderwerp van discussie, maar volgens Rover is de huidige capaciteit nu echt niet langer toereikend meer.

'Door de economische groei hebben we te maken met meer reizigers dan voorheen', zegt Frank Visser, beleidsmedewerker bij Rover. 'We krijgen verhoudingsgewijs veel klachten binnen over deze trajecten, dus het kantelpunt lijkt nu echt bereikt.'

Veel klachten

Via het 'Meldpunt volle treinen' kreeg Rover in april 96 klachten binnen van reizigers over een gebrek aan zitplaatsen op de twee noordelijke trajecten. Daarmee staan beide trajecten landelijk gezien in de top vijf van tracés met de meeste meldingen. In de maanden januari, februari en maart schetsten de cijfers hetzelfde beeld.

Probleem met onverwachte piek

De meeste reizigers klagen over een gebrek aan zitplaatsen. En omdat april traditioneel geen piekmaand is voor het treinvervoer, trekt Rover dan ook aan de bel.

'De treinen zijn op deze trajecten relatief kort, wat op zich redelijk begrijpelijk is als je mensen naar het noorden vervoert. Maar ons gevoel is dat de modellen die de NS gebruikt om treinstellen in te plannen niet langer voldoen. Bij een onverwachte piek ontstaat dan een probleem. Als er bijvoorbeeld ineens één of twee grote groepen een dagje uit gaan, zit een treinstel al snel vol.'

Werkzaamheden in Leiden

De NS laat in een reactie weten dat het hoge aantal meldingen in april waarschijnlijk verband houdt met werkzaamheden rondom station Leiden Centraal. Daardoor reden de treinen drie weken lang volgens een aangepaste dienstregeling. En dat was tot in het noorden te merken, zegt woordvoerster Anita Boonstra.

'Daar had de rechtstreekse verbinding naar Leeuwarden en Groningen ook last van. Als de trein vanaf Leiden al niet in de gewenste samenstelling rijdt, krijg je dat nooit meer goed. Zoiets heeft invloed op het hele traject. Dit heeft ons dus niet verbaasd.'

Puzzelen

Volgens Boonstra is het praktisch gezien bijna onmogelijk om in dergelijke gevallen extra treinstellen in te zetten.

'Het treinverkeer wordt steeds drukker. De treinstellen die we nodig hebben, rijden al. Er is dus niet á la minute een oplossing voor. Het is iedere keer weer puzzelen: waar is het probleem het grootst en waar zetten we onze capaciteit op in.'

Vrije plekken onbenut

Verder stelt Boonstra dat treinen mogelijk niet eens overvol zaten, maar dat de vrije plekken niet goed gevonden worden.

'Dat zie je vaak als mensen in Zwolle moeten overstappen op de treinstellen die richting Leeuwarden of Groningen gaan. Daar stappen ze vaak allemaal achter in, waar het druk is. Terwijl aan de voorkant nog wel plek is. We bekijken of we dit beter kunnen omroepen of mensen op het perron neer moeten zetten om reizigers hierop te wijzen. Ook werken we aan app waarmee vrije plekken te vinden zijn.´

Eigen onderzoek

Naar aanleiding van de kritiek van Rover doet de NS in elk geval extra onderzoek naar andere storingen die mogelijk van invloed waren op de drukte in de treinen.

'We kennen het signaal nu en gaan kijken of er veel treinen anders hebben gereden dan het spoorboekje'

Lees ook:

- Met 160 km/uur over het spoor naar de Randstad: 'Wow, dit is wel tof'