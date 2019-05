Grensverhalen: Op excursie naar Emden

Egbert Dijksma werkt 25 jaar als succesvol Marketing Communications Adviseur. Hij reist de hele wereld over om bedrijven te adviseren over marketing en communicatie.

Maar zo'n tien jaar geleden gooit hij het roer om. Inmiddels woont Egbert in Oost-Friesland. Daar runt hij een paardenboerderij en enkele vakantieappartementen.

Verder is Egbert docent Engels en geeft hij workshops, onder meer over 'Zakendoen in Nederland' aan de universiteit van Emden. Onze stagiaire Karen Hochmuth woonde zo'n workshop bij, samen met een groep gemotiveerde economiestudenten die meer wilden weten over zakelijke relaties, kansen en cultuur in Nederland.

Tot rust komen

'Ik kwam tien jaar geleden naar Duitsland', vertelt Egbert aan het begin. Na 25 jaar in de 'booming business' heeft hij zijn leven omgegooid, maar dat ging niet zomaar.

'Ik moest een jaar lang tot rust komen. Daarom zocht ik een rustige woonplek in het buitenland,' zegt hij. Ik keek rond in Frankrijk en in het zuiden van Duitsland, in het Zwarte Woud, totdat ik me realiseerde dat de huizen in Noord-Duitsland nog steeds iets goedkoper zijn'.

Uiteindelijk vestigde Dijksma zich in Oost-Friesland.



Verschillen

Ook al ligt Emden niet ver van de Nederlandse grens, toch zijn er culturele verschillen waarmee rekening moet worden gehouden als je grensoverschrijdend zaken gaat doen, benadrukt hij.

De ongeveer twintig deelnemers aan de workshop zijn vooral gekomen uit nieuwsgierigheid naar de cultuur aan de andere kant van de Dollard. De studenten hebben een positief beeld van Nederland; vooral van de stad Groningen: 'Ik ga meestal naar Groningen om hamburgers te eten in mijn favoriete restaurant', zegt een van hen.



Voor mij waren de vele regels en formaliteiten in Duitsland een ware cultuurschok Egbert Dijksma

Tulpen en tomaten

Veel van de aanwezigen kennen Nederland alleen van de cliche's, het land van tulpen en tomaten. Maar er is natuurlijk meer.

Egbert Dijksma geeft inzicht in de Nederlandse arbeidsmarkt, sociale structuren en manieren. Die verschillen nogal met Duitland.

'Voor mij waren de vele regels en formaliteiten in Duitsland een ware cultuurschok', zegt Egbert. De marketeer illustreert op humoristische wijze het verschil in communicatie.

'Als Duitsers kritiek hebben op mijn werk, bijvoorbeeld op de paardenboerderij, moet ik daar zelf maar achter zien te komen door het te vragen. Directe feedback is iets wat in Nederland heel normaal is, maar in Duitsland niet.'

Vraag naar werknemers

De deelnemers vinden de workshop nuttig. 'Vooral in het noordelijk grensgebied is er veel vraag naar meertalige, bekwame werknemers', besluit Dijksma.

Hij hoopt dat hij de studenten motiveert om over hun eigen landsgrens te kijken en dat ze verder kijken dan hun neus lang is.

Lees ook:

- Grensverhalen: 'De regio groeit dichter naar elkaar toe'

- Grensverhalen: Gabi en Ger's liefde over de grens

- Grensverhalen: Reinhard kwam voor de liefde naar Groningen