Derde keer tbs voor verkrachtende klusjesman

Een 44-jarige tbs'er is voor het verkrachten van een vrouw in haar woning in Groningen veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Dit is de derde keer dat de man gedwongen wordt behandeld in een tbs-kliniek. De veroordeling is gelijk aan de eis.

De man liep in het einde van zijn tweede tbs-traject toen hij op 21 maart een vrouw gruwelijk verkrachtte. Hij werkte bij de vrouw als klusjesman, maar vergreep zich aan haar. De tbs van de man was juist onder voorwaarden beëindigd, waarop hij een woning in de Stad betrok. Hij startte een klussenbedrijf en kwam op die manier met het slachtoffer in contact.

Blauwe plekken

De zwager van het slachtoffer vond haar radeloos in haar woning aan. Ze had blauwe plekken, rode striemen op haar polsen en haar kleding was gescheurd. De klussenman werd dezelfde dag aangehouden. Hij ontkende de verkrachting. Hij had seks met de vrouw, maar dat gebeurde met haar toestemming, zei de man tegen de rechter.

Zijn verhaal geloofde de rechtbank niet. De man kreeg in 1995 voor verkrachting zijn eerste tbs met dwangverpleging opgelegd. In de eindfase van dat traject verkrachtte hij zijn toenmalige partner. Dit leverde hem in 2010 zijn tweede tbs met dwangverpleging op. De rechter sprak over 'schijnaanpassing'. De man is in staat sociaal wenselijk beeld van zichzelf neer te zetten.

'Gevaar voor de samenleving'

De tbs'er geeft geen openheid over zijn seksuele drijfveren. 'Het is onaanvaardbaar dat hij onbehandeld terugkeert in de samenleving', zei de rechter. De kans op herhaling is te groot en hij is een gevaar voor de samenleving. De man verblijft sinds zijn twaalfde jaar in internaten. Bij hem zijn psychopathologische persoonlijkheidsstoornissen vastgesteld. De daad kan hem daarom in verminderde mate worden aangerekend.

Het slachtoffer kan 10.000 euro aan smartengeld van de man tegemoet zien.

