Dit zijn de Groningse kandidaten bij de Europese verkiezingen

In totaal staan tien Groningers op de lijst voor een zetel in het Europees Parlement. Zeven daarvan wonen in de stad Groningen, één in Nieuwe Pekela en één in Hoogezand.

De tiende komt weliswaar uit Groningen, maar woont in het Brusselse Etterbeek in België. Zij is op dit moment al Europarlementariër.

De een doet een serieuze gooi naar een zetel en de ander staat vooral op de lijst als lijstduwer. Een lijstduwer zal uiteindelijk geen zitting nemen in het Europees Parlement, maar hoopt zo veel mogelijk stemmen binnen te halen voor de partij.

PvdA

De enige Groninger op de lijst van de PvdA is Max van den Berg. Van den Berg staat op plek 22 en is zo'n lijstduwer. De sociaaldemocraat was tussen 1970 en 1978 wethouder in Groningen. Ook was hij partijvoorzitter van de PvdA en lid van het Europees Parlement. Van den Berg was tot een aantal jaar geleden ook commissaris van de Koning in Groningen.

Partij voor de Dieren

Anja Hazekamp is de hoogst geplaatste Groninger van de tien. Zij is lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren in Europa. Hazekamp komt uit Vlagtwedde, maar woont in België. Zij is sinds 2014 Europarlementariër.

Kirsten de Wrede staat op plek zeventien bij de Partij voor de Dieren. De dierenvriend staat weliswaar op de lijst, maar zal uiteindelijk geen zitting nemen in het Europees Parlement. De Wrede is op dit moment fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeente Groningen. Zij is, net als Van den Berg, lijstduwer.

SP

Drie van de negen Groningers staan op de lijst van de SP. Op de vijfde plek vinden wij Fenna Feenstra. Zij is in het dagelijks leven docent op de Hanzehogeschool en was tot twee maanden geleden fractievoorzitter van de SP Statenfractie in Friesland.

Op de 21ste plek staat Rosita van Gijlswijk. Tussen 1999 en 2006 en vanaf 2008 tot afgelopen jaar zat zij in de gemeenteraad van de gemeente Groningen.

De derde socialist op de lijst is Lisa de Leeuw. Zij staat op plek 28 en is met haar leeftijd (25) de jongste van de Gronigse kandidaten. De Leeuw is campagnemedewerker, heeft sociologie gestudeerd en is sinds 2017 voorzitter van ROOD. Dat is de jongerenorganisatie van de SP.

CDA

Het CDA kent één kandidaat uit onze provincie: Robert de Wit. De communicatiespecialist staat op de tiende plek en is sinds 2015 Statenlid voor het CDA in Groningen. Hij is op zijn 22ste lid geworden van het CDJA, de jongerenafdeling van de partij. In het weekend is hij scheidsrechter bij voetbalwedstrijden.

GroenLinks

De laatste Groninger is Glimina Chakor. Chakor staat op de achttiende plek en is één van de lijstduwers uit deze lijst. De politica is op dit moment wethouder in de gemeente Groningen op onder andere de dossiers stadsbeheer, groen, economie/duurzaamheid en evenementen.

Piratenpartij

Van de gemeente Groningen gaan we naar de Ommelanden. Om precies te zijn naar Nieuwe Pekela. Daar woont de 38-jarige Rianne Orsel, kandidaat voor de Piratenpartij. De Pekelder piraat staat er vooralsnog alleen voor in haar gemeente. Maar zoals de stuurvrouw het zelf zegt: 'Wij hebben in Pekela geen officiële afdeling, maar met een driemansbemanning hebben wij genoeg om koers uit te zetten en het avontuur aan te gaan.'

50PLUS

Tot slot komen wij uit bij Klaas Hamersma van 50PLUS. Hamersma is docent Duits, schrijver en ICT-er. De inwoner van Hoogezand staat op de zeventiende plaats.

Europese Verkiezingen

In grote lijnen kun je zeggen dat het Europees Parlement het beleid bepaalt voor Europa en haar inwoners. Dat Europese orgaan gaat bijvoorbeeld mede over het wel of niet aannemen van nieuwe wetten.

Het Europees Parlement bestaat uit 751 leden. 26 van hen komen uit Nederland.

De bovengenoemde Groningers die niet als lijstduwer op een lijst staan, doen dus een gooi naar één van die 26 plekken. In Nederland wordt op 23 mei gestemd.