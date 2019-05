Onbegrip over kosten kaartje voor 'asielbus' Ter Apel

Een kaartje voor de 'asielbus', de speciale bus voor asielzoekers die rijdt tussen Ter Apel en Emmen, kost vijf euro. Dat dat goedkoper is dan een kaartje voor de reguliere lijndienst doet de wenkbrauwen fronsen.

Veel reacties van Groningers op Facebook zijn cynisch: 'Misbruik loont dus wél!', schrijft raadslid Hendrik Loots in Midden-Groningen. Fotograaf Joram Krol schrijft: 'Lees dit net op tijd. Moet zo met de bus. Als ik de chauffeur straks voor zijn bek sla krijg ik korting en escorte? Prima!'

Zorgelijk

VVD-Tweede Kamerlid Bente Becker noemt het via haar woordvoerder 'zorgelijk' dat de 'asielbus' minder gaat kosten dan de reguliere lijndienst. Ze wil bovendien een toegangsverbod tot het OV voor overlastgevende asielzoekers.

Haar SP-collega Jasper van Dijk, die via een motie afdwong dat de bus in ieder geval niet gratis wordt, vindt dat de buskaartjes kostendekkend moeten zijn.

Pieter Dinkla, VVD-raadslid in Westerwolde, zegt dat het retourtje tien euro had moeten kosten. 'Dat was geloofwaardiger overgekomen', zegt hij. Zijn CDA-collega Herma Hemmen ziet ook een nadeel van duurdere buskaartjes: 'misschien wordt dit ook gedaan om te voorkomen dat mensen alsnog naar een verder gelegen bushalte lopen en van reguliere bussen gebruik blijven maken.'

Proef

De speciale pendelbus is een proef, betaald door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wat de proef het ministerie gaat kosten kan een woordvoerder nog niet zeggen. 'Dat is onderdeel van gesprekken met COA en Qbuzz', zegt hij.

Kostendekkend

Maar hoe groot is de kans dat SP'er Jasper van Dijk zijn zin krijgt, en de buskaartjes kostendekkend zijn? Als je kijkt naar andere buslijnen in Nederland, lijkt die mogelijkheid nihil.

Want, zo stelt Wilko Mol, de directeur van het OV-bureau Groningen Drenthe, er zijn maar een paar bussen in onze provincie die meer opleveren dan ze kosten. 'Dat zijn bijvoorbeeld de Qliners tussen Groningen en Emmen en tussen Groningen en Stadskanaal.'

Overheid betaalt de helft

Streekvervoer is vrijwel nooit kostendekkend. De helft van de buskosten (denk aan de brandstof, de buschauffeur en afschrijving) wordt betaald door de opdrachtgever: de overheid.

Daarnaast wordt twintig procent van de kosten gedekt door de studentenreisproducten: dat geld komt uit een apart potje, overigens ook gevuld door de overheid.

Gemiddeld genomen is slechts 30% van de opbrengsten van een busrit daarom toe te schrijven aan reizigers die een kaartje kopen of in- en uitchecken. Dus dat de 'asielbus' meer gaat opleveren dan 'ie kost, lijkt een utopie.

Besloten

'Al moeten we met de vergelijking wel oppassen', zegt Mol, 'deze speciale bus is namelijk besloten, en geen openbaar vervoer. Hij is er alleen voor mensen uit het aanmeldcentrum.'

