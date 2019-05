Het gaat (nog steeds) slecht met de broedvogels in de Waddenzee

Het gaat slecht met de broedvogels in de Waddenzee. Dat blijkt uit een driejaarlijkse telling die is uitgevoerd langs de zogeheten 'Flyway'.

Belangrijke schakel

De Flyway is de route die de vogels afleggen tussen Zuid-Afrika en het noordpoolgebied. De Waddenzee is daarin een erg belangrijke schakel. Uit de tellingen blijkt dat de broedvogels in dat gebied het slechter doen dan in gebieden elders langs de route.

Het gaat om soorten als de eidereend, scholekster, kluut, dwergstern, strandplevier en visdief.

'Beperkte ruimte'

De internationale telling werd gecoördineerd door Marc van Roomen van Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Een exact antwoord op de vraag hoe het komt dat de broedvogels in het Waddengebied het moeilijk hebben heeft hij niet, wel een vermoeden: 'de ruimte die we in de Waddenzee over laten is beperkt, hun leefgebied is als het ware ingesnoerd.

Er zouden meer ongestoorde broedplaatsen moeten worden gecreëerd, stukken strand moeten worden afgesloten'.

Plannen

Overigens is de situatie te vergelijken met drie jaar eerder, toen er ook geteld werd. Inmiddels zijn er door de projectorganisatie 'Programma naar een Rijke Waddenzee' plannen gemaakt om de omstandigheden voor broedvogels te verbeteren.

Er is inmiddels een begin gemaakt met het uitvoeren van een deel van die plannen. Roomen: 'Ik denk dat we aan de vooravond staan van een aantal belangrijke beheersmaatregelen die de situatie kunnen verbeteren'.

Lees ook:

- 'Onderzoek naar afname wadvogels bij boorlocaties in Waddenzee'