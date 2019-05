'Dalend bezoekersaantal Groninger binnenstad verdient nuance'

De binnenstad van Groningen trok in 2018 ongeveer een miljoen minder bezoekers dan in 2017, zo werd donderdag bekend.

Dat bleek onder meer uit de gemeentebegroting 2019, waarin de bezoekersaantallen van de twee jaren daarvoor werden gemeld.

Verschillende partijen in de gemeenteraad maken zich druk om deze daling, zo bleek donderdagmorgen. Wim Koks van de SP in Stad vindt dat de binnenstad steeds minder van de Groninger is en steeds meer van een exclusief gezelschap wordt.

Rik van Niejenhuis van de PvdA reageerde op de cijfers met: 'Er komt steeds meer horeca bij, vaak op plekken waar voorheen detailhandel zat. Dat trekt minder mensen naar de binnenstad.' En D66 wil meer diversiteit in de binnenstad.

'Goede vergelijking noodzakelijk'

Maar is deze daling van het bezoekersaantal wel zo nijpend? Niet als je het vraagt aan Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club.

'Wil je uit dit soort cijfers goeie conclusies trekken, dan moet je niet alleen twee jaren vergelijken, maar een trend van meerdere jaren laten zien. Ook moet je de bezoekersaantallen van de binnenstad van Groningen vergelijken met die van andere grotere steden'.

Ook Ward Rauws, planoloog bij de Rijksuniversiteit Groningen, noemt deze voorwaarden om bezoekersaantallen goed te kunnen analyseren.

Piek in 2017

RTV Noord vroeg de gemeente Groningen daarom om de cijfers van eerdere jaren. Daaruit blijkt vooral dat 2017 (net als 2012) een positieve uitschieter was en niet zozeer dat 2018 een slecht jaar was qua bezoekers van de Stad.

'Het aantal bezoekers in 2018 ligt in dezelfde bandbreedte als in de periode 2014-2016', aldus een woordvoerder van wethouder Roeland van der Schaaf.

Ze vervolgt: 'Wat de reden is dat in 2017 ineens meer mensen de binnenstad bezochten dan daarvoor kunnen we nog niet zeggen.'

Aantal bezoekers in de binnenstad tussen 2011 en 2018. Tekst gaat verder onder de tabel.

Jaar Bezoekers binnenstad Groningen 2011 23,6 miljoen 2012 26,7 miljoen 2013 19 - 22 miljoen 2014 21 - 22 miljoen 2015 ontbreekt* 2016 21,6 - 22,8 miljoen 2017 23,3 - 24,5 miljoen 2018 21,0 - 23,0 miljoen

'Weer en werkverkeer'

Eric Bos noemt wel enkele mogelijke verklaringen. 'In 2017 was het weer gemiddeld minder dan in de jaren ervoor en erna. Vakantiegangers blijven dan niet op de campings bijvoorbeeld, maar zoeken het vertier in de stad.' Volgens Bos laten andere steden in het land vergelijkbare trends zien.

Daarbij heeft ook de manier van bezoekers tellen volgens Bos invloed. 'In de Stad hangen op drukke plekken kastjes, die meten wat er allemaal voor verkeer passeert. In 2018 werd er in de binnenstad veel gebouwd, waardoor er mogelijk minder verkeer langs die telkastjes kwam, en dus ook minder bezoekers geteld zijn.'

Groningers naar de buitenwijken

Volgens Bos moeten de dalende bezoekersaantallen van 2018 dus flink genuanceerd worden. 'Dat er in Groningen Amsterdamse toestanden zouden zijn, waardoor Groningers naar de buitenwijken gaan vanwege de vele toeristen, is echt niet aan de orde.'

