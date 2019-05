Een nieuwe betaalrichtlijn, wat heeft een zzp'er eraan?

De nieuwe Europese betaalrichtlijn PSD2 geeft financiële bedrijven inzicht in betaalgedrag van consumenten en bedrijven. Heb je als zzp'er of mkb'er ook wat aan die nieuwe financiële dienstverleners?

NoordZaken-expert en directeur van de belangenorganisatie ZZP Nederland heeft zijn bedenkingen.

Door Frank Alfrink

Payment Services Directive 2 heet de nieuwe Europese betaalrichtlijn. Het is recent ingevoerd als de nieuwe Europese richtlijn voor betaaldiensten. De richtlijn moet zorgen voor meer concurrentie en innovatie in de financiële sector. Ook moet het de drempels voor nieuwe toetreders op de betalingsmarkt wegnemen. Zodat financieel-technologische bedrijven, zoals Alipay, Google of Facebook nieuwe financiële diensten kunnen aanbieden.

Zonder de bank

Stel je hebt een hypotheek afgesloten om je eigen bedrijf te beginnen, dan kan je de hypotheekverstrekker toestemming geven om toegang te krijgen tot jouw bankrekening. Je bent dan af van veel papieren rompslomp.

De hypotheekverstrekker ziet hoe jouw financiële situatie is. Wat er maandelijks binnenkomt, wat er uitgaat en of je aan het sparen bent. De hypotheekverstrekker kan rechtstreeks met jouw bank de financiële zaken regelen.

Privacy

De financiële bedrijven moeten een vergunning hebben om rechtstreeks namens de klant betalingen te doen van diens rekening. Vergelijk het met iDeal, maar dan zonder tussenkomst van banken. Je voelt hem al aankomen: de uitdaging met PSD2 is de bewaking van veiligheid en privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft al aan dat alleen toegang tot bankgegevens mag worden gegeven bij uitdrukkelijke toestemming.

Daarnaast moeten de toestemming weer makkelijk kunnen worden ingetrokken. De toestemming blijft negentig dagen geldig. Daarna moet deze weer opnieuw worden aangevraagd. Maar negentig dagen is natuurlijk lang genoeg voor partijen die kwade bedoelingen hebben.

Dat derde partijen jouw gegevens mogen inzien kan voor consumenten en zzp'ers voordeel opleveren. Zo'n nieuwe financiële dienstverlener kan je bijvoorbeeld een totaaloverzicht geven van al je uitgaven en inkomsten. Ook als je betaal- en spaarrekeningen bij verschillende banken hebt.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor ondernemers die inzicht in hun bankrekening geven. Als ondernemer kun je dan van vergelijkingsdiensten betere aanboden krijgen voor bijvoorbeeld je verzekeringen en je hypotheken.

Je kunt zelf als bedrijf, ook als zzp'er en mkb'er, toegang krijgen tot betaalinformatie van klanten. Dan kun je kijken naar welke diensten meerwaarde voor je klanten kunnen hebben. Daarmee kun je een nieuwe markt aanboren. Denk hierbij aan apps die helpen bij het opstellen van facturen, inzicht geven in betaal- en spaargedrag of spaaradviezen geven. Maar ook kan je nu eerst je klant screenen om te kijken of er voldoende saldo is, voordat je een incasso gaat aanbieden.

Kansen

De kansen liggen er, maar voor een kleine groep zzp'ers, bijvoorbeeld diegenen die zich bezighouden met financiële diensten en producten met innovatieve technologie, denk aan productvergelijkers. Als je kunt inzien wat een consument uitgeeft aan een autoverzekering, energierekening of sportabonnement, dan kan je daarvoor een nieuw en kostenbesparend aanbod doen. Je weet immers wat de klant kan besparen.

Ook ondernemers die een webwinkel hebben kunnen kansen benutten doordat van tevoren bekend is of de klant de rekening daadwerkelijk wel kan betalen.

Beter aanbod

Of PSD2 een succes wordt is nogal afhankelijk van het aantal consumenten en ondernemers dat toestemming geeft voor het delen van betaalrekeninggegevens. Mijn advies is om in elk geval wel goed na de denken over of het je echt wat oplevert.

Frank Alfrink is directeur van zzp-belangenorganisatie ZZP Nederland.