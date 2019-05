Dit moet je weten van de halve finale van Donar tegen Leiden

De basketballers van Donar beginnen donderdagavond in Leiden aan de halve finale van de play-offs. De Groningers nemen het in de best-of-five serie op tegen de nummer één van de reguliere competitie, ZZ Leiden.

Beide ploegen troffen elkaar dit seizoen al zeven keer eerder. Donar won drie keer, Leiden vier keer. Het verschil tussen beide ploegen over deze zeven duels was gemiddeld nog geen vier punten, waarbij het verschil nooit groter was dan zes punten.

Supercup

Het seizoen werd geopend door beide ploegen met de strijd om de supercup. Die werd met 74-69 gewonnen door Donar.

Uitgeschakeld in beker

In de halve finale van het bekertoernooi werd Donar over twee duels uitgeschakeld door de ploeg uit de 'Sleutelstad'. Donar verloor thuis met 66-71. In Leiden waren de Groningers net iets sterker (78-79), maar dat was onvoldoende om door te gaan naar de finale, die vervolgens gewonnen werd door ZZ Leiden.

1x winst

In de competitie troffen beide ploegen elkaar vier keer. Donar wist slechts één keer te winnen, uit werd het 82-85. De overige drie wedstrijden werden verloren met respectievelijk zes, vijf en twee (na verlenging) punten verschil.

Donar eindigde uiteindelijk als vierde in de reguliere competitie (twaalf keer verlies), Leiden werd eerste (drie keer verlies).

Rienk Mast MVP

De laatste jaren grossierde Donar in titels tijdens de jaarlijkse verkiezing voor de beste spelers van het seizoen. Dit jaar viel bij Donar alleen de 17-jarige Rienk Mast in de prijzen, als MVP onder 23 jaar. Tevens werd hij verkozen tot 'most improved player' van de eredivisie.

Rolf Franke

De 'meest waardevolle speler' (MVP) van de reguliere competitie was de Amerikaan Darius Thompson van ZZ Leiden. Hij is daarmee de opvolger van voormalig Donar-speler Brandyn Curry. Leiden-coach Rolf Franke werd verkozen tot 'coach van het jaar', een titel die Donar-coach Erik Braal al vier keer wist te winnen in het verleden (2006, 2008, 2017 en 2018).

Leiden heeft tevens de beste verdediger (Mohamed Kherrazi), de beste 'zesde man' (Sergio de Randamie) en de beste driepuntschutter (Clayton Vette) van dit seizoen in huis.

Leuke wedstrijden

De kwartfinales (best-of-three) leverde voor beide ploegen weinig problemen op. Leiden won met 2-0 van Feyenoord uit Rotterdam. Donar schakelde Den Helder Suns eveneens na twee duels uit.

Shane Hammink liet na afloop van de kwartfinale weten klaar te zijn voor Leiden. 'We maken een goede kans denk ik. Het worden leuke wedstrijden.'

Live

Het duel begint donderdagavond om 20.00 uur en is live te volgen op onze website via een blog en via twitter. Zaterdagavond, wanneer ZZ Leiden naar Groningen komt, is de wedstrijd te volgen via een livestream van RTV Noord.

Het commentaar wordt dan verzorgd door Karel-Jan Buurke en Hein Gerd Triemstra