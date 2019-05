Donar begint halve finale met zinderende zege op Leiden

De basketballers van Donar zijn donderdagavond in Leiden spectaculair begonnen aan de halve finale van de play-offs. De Groningers wonnen het eerste duel van de best-of-five serie van ZZ Leiden met slechts één punt verschil (76-77).

Beide ploegen troffen elkaar dit seizoen al zeven keer eerder. Donar won drie keer, Leiden vier keer. Het verschil was in die duels nooit groter dan zes punten. Leiden eindigde als eerste in de reguliere competitie, Donar als vierde.



Grote achterstand

Donar begon niet goed aan de wedstrijd. De thuisploeg speelde zoals gebruikelijk met veel energie. Mede daardoor verloren de Groningers vaak de bal en eindigde het eerste kwart in 30-22. In het tweede kwart kwam Donar zelfs met zeventien punten achter (41-24), toch wisten de Groningers de schade weer terug te brengen naar acht punten bij rust (47-39).



Tweede helft

Na rust kwam de ploeg van coach Erik Braal sterk terug. De Groningers namen zelfs de leiding en kwamen na enkele mooie scores met acht punten voor (53-61). Aan het einde van het derde bedrijf stond het 57-61.



Arvin Slagter

In het vierde kwart bleven beide ploegen erg dicht bij elkaar. Met name Arvin Slagter zorgde er in de slotfase met een paar knappe driepunters en veel strijd voor dat de Groningers de zege konden pakken. De beslissende actie kwam van Teddy Gipson. Zijn actie naar de basket werd beloond met twee vrije worpen, waarvan er eentje werd verzilverd, precies genoeg voor de zege.



Lance Jeter

Topscorer aan de kant van de Groningers was Lance Jeter met veertien punten. Arvin Slagter maakte er dertien. Darius Thompson was de grote man aan de kant van de thuisploeg met 24 punten.



Live vanuit MartiniPlaza

Zaterdagavond wordt in MartiniPlaza het tweede duel van de best-of-five serie gespeeld. Die wedstrijd begint om 19.30 uur en is live te volgen via de website van RTV Noord. Het commentaar wordt dan verzorgd door Karel-Jan Buurke en Hein Gerd Triemstra.