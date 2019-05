'We moeten zorgen dat Haren meer in de schijnwerpers staat'

Wethouder Paul de Rook is het daarmee eens en gaat Haren als winkeldorp meer in het zonnetje zetten .

'We moeten niet alleen maar benadrukken dat ons inwoneraantal is gegroeid met de komst van Haren. De VVV zou het dorpshart van Haren ook meer onder de aandacht moeten brengen. We moeten zorgen dat Haren meer in de schijnwerpers komt te staan', zegt Benjamins.

Goed winkelaanbod

Benjamins vindt dat vooral het winkelaanbod in Haren meer onder de aandacht moet komen. 'Volgens mij moeten wij aan de Groningers, maar ook aan toeristen, laten weten dat het fantastisch winkelen is in Haren.'

Wethouder is Haren-liefhebber

Wethouder Paul de Rook (D66) kan zich vinden in de suggestie van zijn partijgenoot. 'Haren heeft een bijzonder winkelgebied, waar op dit moment wel veel leegstand is. Er zijn een aantal mooie zaken op gebied van mode.'

De stadsbestuurder toont zich een kenner want hij winkelt regelmatig met zijn echtgenoot in het villadorp. 'Haren heeft een aantal ontzettend mooie winkels. Het aanbod voor vrouwenmode is er volgens mij uitgebreider dan in de Stad.'

In overleg met ondernemers

Het is dus nu aan het gemeentebestuur om Haren als winkeldorp meer onder de aandacht te brengen. 'Ik zie de potentie van Haren als winkelgebied. Als we er maar samen met ondernemers aan gaan werken om het meer onder de aandacht te brengen.'

