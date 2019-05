Slagter: 'We zijn als team blijven knokken'

Arvin Slagter was belangrijk voor Donar in de cruciale slotfase van het duel tegen de lijstaanvoerder na de reguliere competitie Leiden (66-67). 'We zijn blijven knokken,' zegt Slagter.

'Als team hebben we het gewoon heel goed gedaan. We weten dat het erin zit, dan is het heerlijk als het er ook uitkomt. Vandaag kon ik belangrijk zijn voor het team, maar we doen het natuurlijk met z'n allen.'

Slimme Gipson

'Teddy Gipson deed het heel slim door ons eerst op voorsprong te zetten uit een vrije worp, 66-67, en bewust de tweede te missen zodat zij geen time-out meer konden nemen en ik de rebound pakte. De hashtag together leeft nog steeds. Dit is een mooie opsteker voor zaterdag,' besluit Slagter strijdvaardig.

Uitersten

Donar-speler Rienk Mast beleefde een dag van uitersten donderdag. 's Middags zat hij in de schoolbanken voor het eindexamen scheikunde en een paar uur later maakte hij deel uit van de ploeg die Leiden klopte (76-77).

Lift van teammanager

'De teambus redde ik niet meer,' aldus een glunderende Mast. 'Teammanager Hans Besselink heeft me na het examen naar Leiden gereden. Ik kwam er om 19.20 uur aan, net op tijd om aan de warming-up mee te doen. Beide onderdelen van mijn dag gingen goed, zowel het examen als de afloop van deze wedstrijd.'

Zware wedstrijd

De jongeling had gezien dat het een enorm zware wedstrijd was. 'In de eerste helft hadden wij teveel turn-overs waardoor hun steeds aan de leiding bleven. We zijn blijven knokken en op het einde valt het net onze kant op. Zaterdag gaan we proberen net zo hard te spelen,' sluit Mast zijn bewogen dag af.

