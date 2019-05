Lunchen met Koningin Maxima: 'Wat doe jij hier?'

Mensen van allerlei pluimage uit heel Nederland, van de burgemeester van Oss tot schrijver Tommy Wieringa, die iets bijzonders gepresteerd hebben het afgelopen jaar mochten komen lunchen bij koning Willem Alexander en Maxima.

Iets bijzonders

'In het begin was het allemaal wat onwennig', vertelt Roel Boomstra. 'Maar daarna ging het vrij soepeltjes. Je hoefde alleen maar te vragen: Wat doe jij hier? En het gesprek was op gang. Al die mensen hebben natuurlijk iets bijzonders te vertellen...'

Ramp met de Stint

Een van die mensen was burgemeester Wobine Buijs van Oss. Zij zat naast Boomstra. 'Dan vertelt ze over de ramp met de Stint (4 kinderen vonden de dood na een botsing van ene bakfiets met een trein -red). Hoe je omgaat met dit soort rampen met hoe je omgaat met je inwoners. Dat was best indrukwekkend'.

Maxima

Ook wisselde Boomstra enkele woorden met koningin Maxima. 'Ik heb haar uitgelegd hoe het werkt met het wereldkampioenschap dammen. Ze was geinteresseerd. Eigenlijk bij iedereen'.

Wie er ook was, was Ajacied Matthijs De Ligt. 'Ik zag dat die ook op de gastenlijst stond. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ie er zou zijn. Maar verrassend genoeg stond hij er gewoon. En ik moet zeggen, hij was hel realistisch na zo'n rampzalige nederlaag'.

Van het eten zelf kan Boomstra zich niet zoveel meer herinneren. 'Alleen het toetje. Dat was heerlijk. Citroenijs met mokka en kokos. Ik kan het iedereen aanraden zo'n lunch. ..'