Lopend Vuur: Ik zet mijn moeder zondag in het zonnetje

Komende zondag is het Moederdag. Dat betekent dat moeder extra in de watten gelegd wordt: ontbijt op bed, een bos bloemen of een cadeautje.

De dag ter ere van het moederschap wordt over de hele wereld gevierd, maar niet overal op dezelfde dag. In ons land is Moederdag altijd op de tweede zondag van mei.

Hoe zit het bij jou? Zet jij je moeder zondag extra in het zonnetje? Of doe je er niet aan mee?

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Wil jij wat over ons Lopend Vuur vertellen? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of via 050-3 188 288.

Stadshart zonder fietsen?

'Weg met de fiets uit het centrum van de stad', was donderdag het Lopend Vuur. De meerderheid (54 procent) was het daarmee oneens. 46 procent was het juist eens. In totaal brachten 4.799 mensen hun stem uit.