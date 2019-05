Dit Was De Week: 'Van paardenbloemen kan een boer niet leven'

Dit Was De Week is er elke zaterdag om je bij te praten over het belangrijkste nieuws uit onze provincie.



Weinig bevrijdend

Het Bevrijdingsfestival in het Stadspark van vorige zondag liet zijn sporen na. Dinsdag werd namelijk bekend dat een 15-jarig meisje daar het slachtoffer van een zedendelict is geworden. Dat gebeurde rond half elf 's avonds op de hoofdweg door het park. Ook een vechtpartij met meerdere personen leidde tot aangiftes. Beelden van de knokpartij werden gedeeld op social media en door de politie onderzocht.

Bij een andere vechtpartij was een 18-jarig meisje uit Drachten het slachtoffer. Zij zou meerdere keren op haar hoofd zijn geslagen. Als klap op de vuurpijl greep de politie ook nog twee handelaren in lachgas in de kraag.



Zwarte Piet? Doen we niet

De gemeente Groningen wil af van de traditioneel zwart gekleurde pieten tijdens Sinterklaasintochten. Over die verandering lopen momenteel gesprekken met de organisator van de intocht in Groningen, Volksvermaken Groningen.

Voorzitter Harrie van Ham van Volksvermaken voelt zich overvallen door het standpunt. 'Het komt mij vreemd voor dat er over een aantal jaar helemaal geen Zwarte Piet meer te zien zal zijn.' (Foto: ANP)



Stad op z'n retour?

Het nieuws dat de binnenstad van Groningen vorig jaar ruim een miljoen minder bezoekers heeft getrokken, maakte de tongen donderdag goed los. Wethouder Roeland van der Schaaf noemt die ontwikkeling 'zorgwekkend'. Verschillende politieke partijen kwamen met verbeterpunten. Zo moet het centrum volgens D66-raadslid Tom Rustebiel 'aantrekkelijker worden voor gezinnen met kinderen'.

In reacties op social media wordt vooral de verhoging van de parkeertarieven als probleem gezien. En ook het voorstel van de Groninger City Club om fietsers uit de binnenstad te weren, zorgt voor gemengde gevoelens.

Maar zijn die bezoekersaantallen over 2018 eigenlijk wel zo zorgwekkend? Datajournalist Egbert Minnema dook in de cijfers en constateert dat er in 2017 juist een piek was. Dat nuanceert de boel.



Heeft Moeder Natuur het echt zo moeilijk?

Begin deze week verscheen een internationaal rapport over biodiversiteit, waarin staat dat de komende decennia één miljoen op de acht miljoen planten- en diersoorten dreigt uit te sterven. Ook in het noorden merken we daar de gevolgen van, zegt bioloog Casper van der Kooi. 'Er staat vaak geen paardenbloem meer in de wei. Daardoor zijn er ook minder insecten en de weidevogels die daarvan afhankelijk zijn, zien we dus ook minder.'

Toch is het niet een en al kommer en kwel, blijkt als we letterlijk een rondje langs de velden maken.



Asielbus

De 'asielbus' tussen Emmen en Ter Apel blijft de gemoederen bezig houden. Dit keer was de prijs van een retourkaartje punt van kritiek. Zo'n kaartje zou eerst 5 euro kosten, twee euro goedkoper dan de reguliere bus. Politici vielen donderdag over elkaar heen om die 'te lage' prijs aan te vechten. Met succes, want 's avonds verhoogde Qbuzz de prijs alsnog. 'We voelden aan alles dat het draagvlak dreigde weg te glijden', legt woordvoerder Michel van der Mark uit.

Ondertussen kondigden de nationalistische actiegroep Voorpost en de extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (foto onder) nieuwe acties aan in Ter Apel.



Stoelendans op het spoor

Overvolle treinen tussen Zwolle en Groningen/Leeuwarden zorgen voor een stroom van klachten bij reizigersorganisatie Rover. Het traject stond de eerste vier maanden van dit jaar in de top-vijf van tracés met meeste klachten. Reden voor Rover om voor structureel langere treinen te pleiten, maar de NS wil daar voorlopig nog niet aan.



De Slotplaat

Kijk niet gek op als je in de Groningse wijk De Wijert voetgangers op de gekste manieren ziet oversteken. Donderdag werd daar namelijk het Silly Walk-zebrapad geopend. Geheel in de stijl van de Britse komedieserie Monty Python.