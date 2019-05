Rondje Groningen: Als er één schaap over de brug is

Het is weekend en we luiden de week uit met dreigende luchten, overstekende schapen en een webcam om in de gaten te houden. Kon minder dus.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Dreigende luchten

Maar dat levert dan wel weer prachtige plaatjes op.

2) Meekijken

Altijd leuk om de werkzaamheden even in de gaten te houden.

3) Kaartjes

Deze Friese student van de Rijksuniversiteit Groningen projecteert de uitslagen van de verkiezingen in heel veel kaarten zien. Doorbladeren waard.

4) Oversteken

Deze schapen liepen in de buurt van het Zernikecomplex in Stad en moesten even bij elkaar gedreven worden door schaapsherder en hond. Torenkraanmachinist Henk Greebe legde het vast.



5) Plaatje

En gelijk ook een winnaar. Het kon minder.

7) Want to See Amsterdam? How About Groningen Instead?

De New York Times besteedt kort aandacht aan Groningen om duidelijk te maken dat toerisme in Nederland meer is dan alleen Amsterdam (en omgeving).

8) Ierland

Je zou het er inderdaad in kunnen zien.

9) Zwaarder

Scherp gezien van Mike Vlietstra.

10) Minuut stilte

SV Bedum staat vrijdagavond stil bij één van hun overleden spelers. De man kwam om het leven door een auto-ongeluk.



11) De reus en Klein Duimpje

FC Groningen-speler Ritsu Doan en vechtsporter Sem Schilt, samen op de foto. Zeg nou zelf: best een verschil toch?

Zaterdag en zondag zijn we er niet, maandag is het volgende Rondje. Check de afgelopen Rondjes anders eens in ons archief. Staat veel leuks tussen!