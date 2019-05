Dit weekend in Groningen: kijken bij redders op zee

Het weer is dit weekend iets beter dan vorige week dus trek er lekker op uit en ga naar één van de activiteiten in onze provincie.

Een aantal suggesties op een rij:

De Zilveren Camera

Vanaf dit weekend kun je in de synagoge in Groningen kijken naar de beste Nederlandse nieuwsfoto's van afgelopen jaar in de tentoonstelling De Zilveren Camera. Bijvoorbeeld over de elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden of de branden in Griekenland. Er hangen ook foto's van fotografen uit het Noorden. Toegang: 12,50 euro.

Dag van de Garnaal

Zaterdag kun je van 10:00 tot 17:00 uur een kijkje nemen in de haven van Lauwersoog tijdens de Dag van de Garnaal. Schippers laten hun boten zien en je kunt rondkijken op kotters. Ook kun je een rondvaart maken over de Waddenzee.

Reddingsbootdag

In Lauwersoog is zaterdag ook de Reddingsbootdag van de KNMR. Kinderen kunnen een schipperscursus volgen, er wordt gevaren met 'snelle reddingsboten' en er worden verschillende demonstraties gegeven. De open dag duurt van 10:00 uur tot 16:00 uur.

Maak de beste foto's met je mobiel

Pak jij ook snel je mobiel erbij om een foto te maken voor Instagram, Facebook of Whatsapp? In de workshop 'Fotografie met je mobiel' kun je zondagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur leren hoe je dat het beste kunt doen. Groninger Landschap organiseert het bij bezoekerscentrum Reitdiep in Noorderhoogebrug. Kosten zijn er wel: 20 euro.

[Image:]

Molendagen

Zaterdag en zondag kun je rondkijken bij ongeveer 65 molens in onze provincie tijdens de Molendagen. Er zijn ook verschillende activiteiten.

Zo kun je bij de Widde Meuln in Ten boer pannenkoeken bakken, bij de Stormvogel in Loppersum is een stekjesmarkt en bij molen Hollands Welvaart in Mensingeweer is een digitale luistertocht te doen.

Veel plezier dit weekend!