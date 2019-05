'Het samenspel tussen hond en schaap: dat is gewoon prachtig'

'Dit is het mooiste dat er is. Je kan wel een eindje gaan fietsen met de honden, maar daar zijn ze snel zat van. Dan kijken ze je aan: is dit het? En dit is hun lust en hun leven.'

Reinder Hamming uit Winsum is voor de hobby schapendrijver. Dat doet hij met hulp van zijn twee bordercollies. Hij heeft vijf Drentse heideschapen rondlopen in een weiland tussen Winsum en Onderdendam.

'Ze leven sober'

'Ze lopen gewoon makkelijk. Ze zijn niet gestrest en zien er ook nog mooi uit', zegt hij over zijn kleine schaapskudde. 'En ze leven sober. Met weinig gras doen ze het nog goed.'

'Elke dag even trainen is het beste. En ze hebben het ook nodig. Het samenspel tussen hond en schaap, dat je aan de gang bent met een levend wezen: dat is gewoon prachtig! Dan kijken ze je aan: dat ging mooi baas.'

Zo drijft de hond de schapen op

De hond die de schapen opdrijft, reageert op gefluit van Hamming. Op die manier krijgt de hond opdrachten om bijvoorbeeld naar links of naar rechts te gaan. En dat ziet er zo uit:



'Dit is het'

Tijdens een vakantie in Wales werd Hamming enthousiast voor het schapendrijven. Dat gebeurde bij een bezoek aan de Royal Welsh Show, een vier dagen durend evenement waarbij allerlei competities met dieren op het programma staan.

'Mijn geliefde echtgenote is nogal weg van paarden, maar op den duur had ik dat wel gezien. Ik begon wat over dat terrein heen te scharrelen. Daar zag ik mensen bezig met schapen en bordercollies, prachtig! Dit is het, dacht ik.'

'Mooie hond hè?'

Maar eerst moest hij zijn vrouw nog overtuigen. 'Ze was niet zo weg van honden. Dus ik moest er voor zorgen dat ze daarvan ging houden.'

'Toen kwam er hier een vent voor duiven, die had een bordercollie in de auto. Ik zei: laat hem maar even over het erf lopen. Mooie hond hè? Ja, leuk hondje! En zo is het begonnen. Toen hadden we ook snel een hond.'