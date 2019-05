Ondernemers Steentilstraat vrezen de bouwput: 'Dit kost gewoon geld'

Sinds deze week is de Steentilstraat in Stad opengebroken, zodat de gemeente de leidingen en het wegdek kan vervangen. De werkzaamheden duren nog tot en met september, maar ondernemers merken de gevolgen nu al.

'Dit kost gewoon geld. Sommige bedrijven hebben al geen klant meer in de winkel', vertelt bloemist René Julsing.

Lawaai in de winkel

De straat gaat niet in één keer op de schop; het werk gebeurt in verschillende fases. Maar zeker is wel dat alle ondernemers vroeg of laat met een bouwput voor hun deur te maken krijgen, zegt Julsing.

'Daarom zijn we allemaal creatief aan de slag in de straat om wat omzet te creëren. We doen ons best om een boterham te verdienen, maar het duurt vier maanden. Laatst was er een soort grote stofzuiger in de straat aan het werk. toen konden we klanten niet eens meer horen.'

Winkels blijven bereikbaar door de werkzaamheden (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)



Handel buiten de deur



De bloemist ziet zijn toekomst fleurig in, omdat hij naar eigen zeggen veel handel buiten de deur heeft. Zo levert hij veel aan bedrijven en hotels.

'Mijn bedrijf blijft dus wel draaien. Maar als je het puur van passanten moet hebben, heb je een probleem. De bakker was gisteren al bij me. Die weet niet meer hoe het nu moet.'

Vergoeding

Overigens kunnen ondernemers die schade lijden door de werkzaamheden bij de gemeente een aanvraag doen voor planschadevergoeding.