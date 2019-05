PvdA hekelt grote aandacht voor start-ups: 'Juist werk op mbo-niveau nodig'

Het is PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra een doorn in het oog dat start-ups meer aandacht krijgen dan sociale bedrijven. Loopstra bekritiseert daarmee het college waar zijn eigen partij deel van uitmaakt.

'Er zijn hier in de stad duizenden mensen werkloos. Wij hebben gewoon werkgelegenheid nodig aan de onderkant van de samenleving, op mbo-niveau. Dat is nou net niet de werkgelegenheid waar de start-ups voor zorgen', aldus Loopstra. Volgens hem helpen sociale ondernemingen de lager opgeleide werklozen wel aan werk.

Sociale ondernemingen mogen net als andere bedrijven winst maken, maar willen daarnaast met hun bedrijf een maatschappelijk probleem oplossen.

Startup-stad

Groningen staat in Nederland bekend als een startup-stad, iets waar de gemeente veel waarde aan hecht. Maar Loopstra vindt dat dat niet overdreven moet worden:

'Hier zijn startups, maar in Nijmegen ook. We moeten nu dus niet gaan doen alsof Groningen de enige startup-stad is. Het is leuk en goed dat ze er zijn, je kunt daardoor misschien ook mensen behouden voor Groningen die anders naar het westen gaan. Maar wij zetten ons ook in voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en daarom willen wij graag dat de gemeente daar meer aandacht aan besteed.'



Als wij iedereen aan het werk willen hebben, moet er meer aandacht zijn voor sociale ondernemers Jan Pieter Loopstra - PvdA

'Flauwekul'

Volgens wethouder Paul de Rook (D66) zijn er onder de startups ook sociale ondernemingen, maar dat noemt Loopstra 'flauwekul'.

'In principe is een start-up gewoon een bedrijf dat is opgezet door een student of ex-student om daar lekker mee aan de gang te gaan. Dat is prima en dat ondersteun ik ook. Maar als wij iedereen aan het werk willen hebben, dan moet er meer aandacht zijn voor sociale ondernemers.'

Actieplan sociaal ondernemen

De kritiek van Loopstra is enigszins opmerkelijk. Het gemeentebestuur werkt op dit moment aan een actieplan over sociaal ondernemerschap in Groningen. Dat plan wordt geschreven door Carine Bloemhoff, een PvdA-wethouder.