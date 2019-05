Groningse bassist op muzikale ontdekkingsreis naar Peru

Bassist Asmussen is een van de organisatoren van Jamundo, de muzikale jamsessies die geregeld in De Drie Gezusters aan de Grote Markt in Stad worden gehouden. Daar musiceert ze met collega's van over de hele wereld en ontstond het idee om op zoek te gaan naar de oorsprong van de salsa.

De plek waar muziek nog puur bestaat

'Ik hou er van om op zoek te gaan naar de oorsprong van de muziek waar ik van hou,' vertelt Asmussen thuis in Beijum.

Twee jaar geleden ging ze op een vergelijkbare tocht door Zuid-Afrika en Zimbabwe.

'Ik wilde voelen hoe het was om daar met lokale muzikanten te spelen. Op de plek waar muziek nog puur bestaat. En vervolgens in Nederland met band die muziek overtuigd over te brengen, dan voel ik het echt.'

Als resultaat van haar muzikale zoektocht door Afrika verscheen het album An African Tale.

Spelen met muzikanten in Lima

Iets vergelijkbaars wil ze nu gaan doen met Peruaanse muzikanten. De contacten die ze legt tijdens de jamsessies hebben haar erbij geholpen.

'Via mensen die hier in Groningen in de salsamuziek zitten ben ik gelinkt met muzikanten in Lima.'

Maar spelen met muzikanten in Lima is niet haar echte doel. 'Eigenlijk is mijn doel om verder de bergen in te gaan. Daar schijnt toch meer die inheemse muziek te zitten, dat spreekt me nog meer aan.'

De muzikale ontdekkingstocht van Rosan Asmussen start begin juni en duurt twee maanden.