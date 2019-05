Hans Nijland: 'Hier staat een apetrotse directeur van de mooiste club van Nederland'

Het afscheid van Hans Nijland als algemeen directeur van FC Groningen is er één van woorden, maar ook van iconische plaatjes.

Letterlijk ook, want de scheidend directeur komt tussen clubiconen Martin Koeman en Piet Fransen te hangen in het stadion van FC Groningen. Zo krijgt hij op de middenstip te horen.

Speech

Na alle woorden is het tijd voor Nijland om zelf de microfoon te pakken. Bijgestaan door zijn familie richt hij het woord tot het stadion:

De volledige speech van Hans Nijland



'Dank voor jullie geweldige mooie woorden, het raakte me diep. We hebben een geweldige dag gehad, dat geldt ook voor mijn familie. Het begon met een mooi eerbetoon van onze collega's.'



'Ik heb een geweldig ontvangst gehad van de vrijwilligers, die we zo ongelooflijk waarderen', gaat Nijland verder.



'Straks hoop ik met jullie supporters in het supportershome ook een feestje te vieren. Maar we doen niet te gek, want we hebben woensdag nog weer een wedstrijd en zaterdag playoffs?'

'Ik neem afscheid met een goed gevoel. Het is mooi geweest, het is goed zo. Wat we met elkaar hebben meegemaakt. Dat hebben we met elkaar gedaan en daar ben ik enorm trots op.'



Met veel plezier volg ik de prestaties volgend seizoen, met een biertje en een balletje gehakt in de rust. Hans Nijland

'Dank dank wat jullie ook voor persoonlijk allemaal voor mij betekend hebben. Natuurlijk was er wel eens kritiek, maar dat hoort er allemaal bij. Ik wens de nieuwe directie heel veel succes en zij verdienen dezelfde steun als die ik van jullie heb gehad. Met veel plezier volg ik de prestaties volgend seizoen, met een biertje en een balletje gehakt in de rust.'

'Hier staat een apetrotse directeur van de mooiste club van Nederland', sluit Nijland af. Daarna mag Nijland een ereronde lopen. Ondertussen laten supporters een groot spandoek zien.



Nijland gaat nog even tussen de supporters staan, maar loopt daarna verder met de spelers. Een selfie hier en daar nog en het is klaar.

Compilatie van het afscheid in het stadion



'Dit vergeet ik nooit weer'

Verslaggever Stefan Bleeker spreekt Nijland als hij van het veld afkomt.

'Ik denk dat de keizer van Japan nog niet zo'n afscheid heeft gehad', zegt hij. 'Dat enorme spandoek, ik weet hoeveel werk daarin zit. Ik ben trots en dankbaar, maar het is ook goed zo.'

'Voor Marieke, de kinderen en de kleinkinderen. Het was fantastisch. Dit eerbetoon vergeet ik nooit weer.'

