Komt er een foodmarkt in het centrum van Winschoten?

De gemeente Oldambt laat onderzoeken of er behoefte is aan een foodmarkt in de Langestraat in Winschoten, in het deel bij het Oldambtplein.

In zo'n foodmarkt staan vers en gezond eten centraal. Er zouden lokaal geproduceerde voedingsmiddelen uit Oost-Groningen moeten worden aangeboden.

Reuring terug

'We willen kijken of er belangstelling en behoefte is aan een foodmarkt en hiermee de reuring terug laten komen in dit gedeelte van de Langestraat', licht wethouder Erich Wünker toe.

'De afgelopen jaren zien we hier de bezoekersaantallen afnemen en we willen dit graag weer laten toenemen. Of er daadwerkelijk een foodmarkt komt, is afwachten. Dit is een eerste peiling', stelt Wünker.

Op straat en online

De vragenlijst wordt afgenomen in de Langestraat en is tot 20 mei ook online in te vullen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een student Vastgoed & Makelaardij van de Hanzehogeschool Groningen.