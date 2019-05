Vier van de vijf Groningse Intertoys-franchisers blijven formule trouw

Van de vijf zelfstandige eigenaren van Intertoys-vestigingen in onze provincie, blijven er vier onder de vlag van Intertoys opereren. Alleen de eigenaar van de winkel aan de Zonnelaan in de stad stapt over naar Top1Toys.

Dat blijkt uit een rondgang van RTV Noord langs de verschillende eigenaren.

De speelgoedketen ging in februari failliet, maar werd overgenomen door de Portugese investeerder Green Swan. Een deel van de 'eigen' vestigingen, zoals die in de Folkingestraat in de stad, moet sluiten en een deel blijft open.

Kort geding

Green Swan probeert ook de zelfstandige winkeleigenaren mee te krijgen, maar dat lukt niet altijd. Zo bereidt een twintigtal ondernemers die het oneens zijn met de voorwaarden een kort geding tegen de keten voor. En het Financieele Dagblad berichtte vrijdagochtend dat twee andere winkelbedrijven, Top1Toys en Euretco, bekend van Intersport en Libris, ook azen op de franchisers.



Intertoys is de Coca Cola onder de cola's Stephan Hendriks - franchiser

Vol overtuiging

De vier Groningse franchisers die in zee gaan met Green Swan hebben samen vijf winkels. Stephan Hendriks heeft er twee, één in de Groningse wijk Beijum, sinds 2005 en één in Lewenborg, sinds 2010.

Hij blijft vol overtuiging de formule trouw: 'Ik heb een jaarcontract met Green Swan getekend. Top1Toys heeft op zich best een goed aanbod, maar Intertoys is de Coca Cola onder de cola's. Een ijzersterke formule. Er moet natuurlijk wel wat veranderen maar ik heb er alle vertrouwen in.'



De Intertoys van Tjisse Zijlstra in Paddepoel wordt omgetoverd tot een Top1Toys. 'Excuses voor de overlast in verband met de ombouw', staat op een briefje op het raam. (Foto: Rob de Vries/RTV Noord)

Blije kinderen

Anne-Marchien Venekamp van de vestiging in Stadskanaal zegt mede namens de franchisers in Hoogezand en Appingedam: 'De kinderen in Nederland gaan weer wat leuks beleven in de winkels van Intertoys. Hier ben ik van overtuigd, want het zijn de blije kinderen en de dankbare ouders die ons werk zo leuk maken. Daarom hebben we alles op alles gezet om samen met meer dan 75 franchiseondernemers, de neuzen 1 kant op te krijgen.'

Ze rekent erop dat de aanwezige kennis en ervaring van haar collega's en de eigenaar een zonnige toekomst voor de speelgoedketen garanderen.



Ik voelde me niet happy bij Intertoys, daar had ik nauwelijks vrijheid Tjisse Zijlstra - franchiser

Betere organisatie

De enige 'dissident' is Tjisse Zijlstra van de Intertoys in Paddepoel: 'Ik ga in elk geval voor een jaar in zee met Top1Toys, omdat ik het een mooi bedrijf vind. Daarnaast voelde ik me niet happy bij Intertoys, daar had ik nauwelijks vrijheid.

Zo'n overstap betekent wel aanpassingen aan bijvoorbeeld het computersysteem, vertelt Zijlstra. 'Maar zó groot zijn die verschillen nou ook weer niet. Voor mijn assortiment betekent het dat er meer traditioneel speelgoed in de winkel komt te liggen.'

Met de spaarpot naar de winkel

Zijlstra vreest geen concurrentie van webwinkels, omdat hij ervan overtuigd is dat kinderen nog steeds met hun spaarpot naar een fysieke winkel gaan. 'Die zie ik niet zo snel achter de computer kruipen, via internet iets bestellen en een dag wachten totdat hun bestelling binnen is. Het moet een beleving zijn.'

Familie

Dat één van de collega's van Venekamp heeft gekozen voor Top1Toys, vindt de onderneemster wel jammer: 'We zijn toch een beetje één grote familie. Maar voor de onderlinge verhoudingen geeft het niks, we respecteren elkaar en we zitten elkaar niet in de weg.'

