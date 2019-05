Buijs: 'We weten wat ons zondag te doen staat'

'Het lijkt erop dat ik ziek aan het worden ben. Misschien was de periode van rust iets te lang, want normaal ben ik na het seizoen altijd een paar dagen ziek,' zegt Buijs twee dagen voor de belangrijke thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Iedereen fit

Los van de trainer is iedereen fit. 'We hebben iedereen beschikbaar, althans vandaag op de training. Ik moet een hoop jongens teleurstellen.'

'We hebben dit jaar sowieso niet te klagen gehad over de fysiek van onze spelers. Dat hebben ze zelf goed gedaan, maar onze mensen natuurlijk ook. Op fysiek vlak hebben we twee uitstekende mensen bij ons werken. Daarom is het ook geen toeval denk ik.'



De wedstrijd tegen PEC Zwolle moest worden stilgelegd vanwege zwaar onweer. FC Groningen verloor in de herstart met 3-2. (Foto: Orange Pictures)

Opstelling onbekend

Buijs wil nog niet zeggen hoe hij aankomende zondag gaat spelen. 'Vandaag hebben we besloten getraind en ik heb me al een paar keer gestoten aan die steen. Maakte ik de opstelling al bekend en dan gebeurden er weer wat dingen, waardoor ik de boel weer kon omgooien.'

'Nu zeg ik altijd dat het onder voorbehoud is. De spelers hebben natuurlijk gezien hoe er vandaag getraind wordt, dus ze weten hoe we ongeveer gaan spelen.'

PEC Zwolle

Buijs keek ook even terug naar de verloren wedstrijd tegen Zwolle, en dan voornamelijk naar de wissel van Sierhuis.

'Achteraf had ik Sierhuis beter op de tien positie kunnen zetten en een middenvelder eraf kunnen halen. Dat was een betere keus geweest. Had ik al vrij snel naar dat we het gedaan hadden. Dat was een goed leermoment voor mij. Ik vond de wissel qua tactiek goed, maar qua speler had ik het beter kunnen doen. Kaj liep zich een slag in de rondte', zegt een zelfkritische Buijs.



Als we één punt uit de laatste twee wedstrijden halen, dan kan ik in mijn achterhoofd wel chagrijnig zijn Danny Buijs - trainer FC Groningen

Lange periode

'Ik vond de periode zonder wedstrijden te lang, maar daar hebben we geen invloed op gehad. Het is niet voor herhaling vatbaar. Zondag mogen we aan de bak en we weten wat ons te doen staat,' zegt Danny Buijs.

Niet in eigen hand

Door de nederlaag tegen Zwolle heeft Groningen de play-offs niet meer in eigen hand. Het is afhankelijk van Willem II (twee punten meer), maar natuurlijk ook van de eigen resultaten tegen Fortuna Sittard en FC Emmen. Mocht het toetje niet gehaald worden, dan is Buijs niet per definitie teleurgesteld.

'Het ligt er meer aan hoe je het niet haalt. We moeten zondag winnen, dat zijn we aan onze stand verplicht. Dan geven we iedereen een mooi afscheid en spelen we de laatste wedstrijd nog ergens om. Als we dan bij Emmen ook een resultaat halen en dat blijkt niet genoeg te zijn, dan ben ik niet teleurgesteld.'

'Je komt dan op een geweldig puntenaantal, maar je bent afhankelijk. Stel we halen één punt uit de laatste twee wedstrijden dan kan ik in mijn achterhoofd wel chagrijnig zijn. Want dan hebben we te weinig punten gepakt in de laatste wedstrijden van het seizoen.'

