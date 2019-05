Drie landen praten in Groningen over toekomst Waddenzee

Hoe zorg je voor een duurzame Waddenzee in Nederland, Duitsland en Denemarken? Vertegenwoordigers uit de drie landen zaten de afgelopen twee dagen bij elkaar in Groningen om daar over te praten in het Wadden Sea Forum.

Het Wadden Sea Forum (WSF) is een platform van belangenorganisaties in het Waddenzeegebied van de drie landen. De organisatie bestaat sinds 2002. De provincie Groningen is een van de leden.

Werken met water

Volgens directeur Manfred Vollmer van het WSF komt de bijeenkomst het internationale Waddengebied ten goede. 'We proberen van elkaar te leren en kennis uit te wisselen', zegt hij. 'In Duitsland hebben wij bijvoorbeeld veel minder ervaring van het werken met water dan jullie in Groningen.'

De klimaatverandering was het belangrijkste bespreekpunt van deze editie van het Wadden Sea Forum. 'De zeespiegel stijgt en wij kijken welke gevolgen dat kan hebben aan de binnenkant van de dijk', vertelt Vollmer. 'Nederland heeft daarover kennis en die proberen we met elkaar te delen.'

Tegels

Het Waddengebied van de drie landen is historisch verbonden. 'Een van de sprekers zag tegels aan de muur in het provinciehuis die hij zelf ook in z'n huis heeft op een Deens eiland', zegt Pieter van Kuppenveld. Hij zit in het WSF namens de Wadvaarders. 'Die werden vroeger al verhandeld langs de Waddenkust.'

