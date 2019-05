Oosterlengte-directeur over overstap: 'Niet solliciteren is geen optie'

'Mijn belangstelling was direct gewekt. Toen ik het profiel aan het doorlezen was dacht ik: niet solliciteren is geen optie.' Dat zegt Oosterlengte-directeur Hennie Sanders over haar overstap naar het Ommelander Ziekenhuis.

Sanders begint op 1 juli als bestuursvoorzitter van het ziekenhuis in Scheemda. Daarmee komt een eind aan 18 jaar en 8 maanden als bestuurder bij zorggroep Oosterlengte.

Overstap

Sanders las de vacature in het Dagblad van het Noorden. 'Ik was direct geïnteresseerd en werd er gaandeweg steeds meer door gegrepen. Dit is het helemaal', zegt Sanders.

De bestuurder was werkzaam in het bedrijfsleven, bij de overheid, in de energiesector, belandde bij een topklinisch ziekenhuis en werd uiteindelijk directeur van Oosterlengte. Nu staat ze dus wéér voor een overstap naar een andere sector. Sanders: 'Dat is apart. Ik spring weer in het diepe, maar na best wat overstappen heb ik nu wel het vertrouwen dat ik boven kom.'

Uitdaging

Maar waarom de overstap? De grootste uitdaging is om het Ommelander Ziekenhuis te verbinden met andere (zorg)partijen in de regio. Sanders legt uit: 'Wij willen meer naar een soort netwerk toe gaan, naar een samenwerking. Hoe kunnen wij er met zijn allen voor zorgen dat elke inwoner de juiste zorg op de juiste plek krijgt? Dat kan alleen als je het samen doet.'

Sanders vervolgt: 'Die lijnen zijn uitgezet, maar de ontwikkeling moet nu doorgezet worden. Daar ga ik mij heel erg voor inzetten. Daarnaast wil ik natuurlijk dat alle cliënten tevreden zijn en de medewerkers goed in hun vel zitten. Het is altijd belangrijk om daar aandacht voor te hebben. Ieder individu is belangrijk, dus dat blijft ook de focus wat mij betreft.'

Mooiste herinnering

De overstap naar het ziekenhuis betekent dat het boek Oosterlengte gesloten wordt. Het was een periode van lief en leed, vertelt Sanders.

Eerst het lief. 'Er zijn echt heel veel hoogtepunten. De bedrijfsschool, de ontwikkeling van mensen, maar ook de huisvesting. Door nieuwbouw kunnen wij op meerdere locaties de zorgzwaarte aan. Ik ben er ook trots op dat wij er altijd in geslaagd zijn om in financieel moeilijke tijden het hoofd boven water te houden en een goede buffer op te bouwen. Het jaar 2018 hebben wij goed afgesloten.'

Maar het was niet achttien jaar lang lachen. Er zijn ook moeilijke periodes geweest, vertelt Sanders. 'Er zijn reorganisaties en bezuinigingsrondes geweest. Je moest afscheid mensen van mensen, dat vind ik toch wel heel erg moeilijk. En wij hebben uiteindelijk afscheid moeten nemen van de huishoudelijke verzorging. Dat wil je liever niet, maar je hebt geen keus.'

Afscheid

Afgelopen week werd de overstap bekend, deze week neemt de directeur al afscheid. 'Dat is snel, maar gelukkig wordt mij de tijd gegund om even afstand en rust te nemen voordat ik bij het Ommelander Ziekenhuis begin. Er is nog geen vakantie geboekt, maar dat gaat nog wel gebeuren.'

Terwijl Sanders ergens op de wereld op reis is, zullen vooral de mooie herinneringen nog door haar hoofd schieten. 'Als ik de deur achter mij dichttrek, denk ik aan de inzet en de grote betrokkenheid van de medewerkers voor de cliënten. De warme zorg, dat doet mij altijd goed. Daar kijk ik met heel veel dankbaarheid op terug.'

Lees ook:

- Directeur Oosterlengte stapt over naar Ommelander Ziekenhuis