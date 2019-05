Gymclub verloot vakantiehuis ter waarde van 150.000 euro

Naast de vakantievilla is er met de loterij ook onder meer een auto en een reischeque te winnen.

Nieuwe sporthal

De loten kosten 33 euro per stuk en met de verkoop ervan hopen de gymnasten genoeg geld op te halen voor een nieuwe sporthal.

'Onze sporters trainen voor EK's en WK's, maar omdat acrogym geen Olympische sport is moeten we alles zelf betalen', zegt Acro Academy-oprichter Jorrit Veenstra.

33.000 loten

Een eigen sporthal om in te trainen is dan ook al enige tijd een grote wens van de club. Zo'n gebouw kost alleen een flinke som geld. Daarom werd de loterij bedacht, vertelt Veenstra.

'We geven in totaal 33.000 loten uit. We hebben toch wel een paar ton nodig, maar als we alle loten verkopen hebben we ruim voldoende. Spannend is het wel. Een soortgelijke loterij in Eenrum is gelukt, maar sommige andere pogingen niet.'

Minimum

De club moet binnen een half jaar minimaal 18.000 loten verkopen om de loterij door te laten gaan.



