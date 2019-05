Bouwval Kropswolde tegen de vlakte: 'Er komt iets opvallends voor terug'

Het gesloopte pand is vanaf het spoor goed zichtbaar (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Van het voormalige gemeentelijk monument is weinig meer over (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Het gesloopte pand naast het station in Kropswolde (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Een oud vervallen pand naast het station in Kropswolde is ingestort. Uit voorzorg is het voormalige gemeentelijk monument tegen de vlakte gewerkt.

Al jaren wekte de trieste staat waarin het ooit beeldbepalende pand verkeerde de ergernis van de gemeente en van omwonenden.

Eigenaar Richard Haverkamp weigerde het op te knappen omdat dat veel te duur zou zijn.

'Ik heb het niet verwaarloosd', biecht hij op. 'Het was al in een hele slechte staat toen mijn schoonvader het overnam. Er zaten verrotte balken in en de muren waren aan het verzakken.'

Niet rendabel

Haverkamp had het geheel kunnen repareren, maar volgens de eigenaar bleek uit onderzoek van de gemeente dat dit niet rendabel zou zijn. 'Er moest meer dan tweeënhalve ton in. En dan was de fundering nog niet goed, maar waren alleen de kozijnen en de muren gedaan. Ook zat er geen douche en toilet in. Er moest dan sowieso nog een ton bij.'



Wij vinden het heel triest Richard Haverkamp - eigenaar

Hoog prijskaartje

Dit was voor zijn schoonvader, die het pand inmiddels in beheer heeft, een te hoog prijskaartje. Ook hij vindt het jammer dat het tot sloop heeft moeten komen. 'Wij vinden het heel triest. We hadden veel liever gehad dat er vijftien jaar geleden al iets moois wat neergezet.'



Eventueel een woning

Wat voor het gesloopte pand in de plaats komt, wil de eigenaar nog niet zeggen. 'Mijn dochter wil er wel graag gaan wonen met haar vriend. Zij zijn jong, dus dat wordt hun pakkie-an. Maar er komt in ieder geval iets opvallends voor terug.'



Het was al jaren een doorn in het oog van veel inwoners Anja Woortman - wethouder

Rotte kies voor gemeente

'Het pand stond bij ons op een lijst van rotte kiezen, waar een oplossing voor moest komen', vertelt wethouder Anja Woortman van de gemeente Midden-Groningen. 'Wij zijn blij dat we tot deze oplossing zijn gekomen. Het was al jaren een doorn in het oog van veel inwoners.'

Vertrouwen

Volgens de wethouder verkeerde het pand al jaren in slechte staat. 'Wij konden daarom ook geen vergunning verlenen voor een verbouwing. Er waren nooit goede ideeën. Die zijn er nu wel, in overeenstemming met de eigenaar.'

Woortman gaat ervan uit dat de nieuwe bestemming een stuk beter wordt dan het oude pand. 'Ik heb er vertrouwen in dat dit goedkomt.'