Dennis Borst blijft twee jaar langer bij Lycurgus

De 27-jarige middenman speelde in totaal al vijf seizoenen in Groningen.

In zijn eerste periode (2012-2014) haalde hij één keer de finale met Lycurgus onder coach Ronald Zoodsma, in 2013. Borst keerde in 2016 terug en werd onder Arjan Taaij twee keer kampioen van Nederland en veroverde hij drie keer de supercup.

Tussendoor speelde hij twee seizoenen voor Landstede in Zwolle. Met die club pakte hij één landstitel, de nationale beker en de supercup.



Derde speler

Borst is tot nu toe de derde speler die vastligt voor komend seizoen bij Lycurgus. Stijn Held en Steven Ottevanger hadden nog een doorlopend contract.

Wytze Kooistra (stopt) en Auke van de Kamp (naar België) spelen volgend seizoen niet meer voor de ploeg van coach Arjan Taaij.



Kampioen in MartiniPlaza?

Zondagmiddag om 15.45 uur speelt Lycurgus in MartiniPlaza de vijfde en beslissende wedstrijd in de finaleserie om het landskampioenschap tegen Achterhoek Orion uit Doetinchem. De wedstrijd is live te volgen via de website van RTV Noord en via Radio Noord.

