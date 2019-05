Warming-up: FC Groningen - Fortuna Sittard

Als de play-offs niet gehaald worden, dan speelt FC Groningen zondag de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. En dat wordt hoe dan ook een bijzondere wedstrijd.

Algemeen directeur Hans Nijland neemt zondag afscheid na 23-jaar bij FC Groningen werkzaam te zijn geweest. Na afloop van de wedstrijd spreekt hij het publiek toe en loopt een ereronde.

De vorm: FC Groningen

'We weten wat ons te doen staat', zei Danny Buijs afgelopen vrijdag over de laatste thuiswedstrijd. Er moet gewonnen worden van Fortuna om nog enige kans op de play-offs te hebben. Willem II heeft op dit moment twee punten meer. De Tilburgers zullen dus in één van de laatste twee wedstrijden een misstap moeten maken. Dat mag tegen Emmen of ADO Den Haag.

Groningen moet er in ieder geval vol de druk op houden en winnen is zondag het enige wat het team te doen staat. Dat doet Groningen ook met een volledig fitte selectie, dus zal Buijs enige spelers moeten gaan teleurstellen.

Mahi zal waarschijnlijk terugkeren in de basis ten koste van Bel Hassani. Verder zijn er geen wijzigingen te verwachten bij de ploeg van Buijs. De trainer werd zelf een beetje ziek, de dagen voorafgaand aan de wedstrijd. Los daarvan is iedereen fit en zal Buijs dus mensen moeten teleurstellen.

De vorm: Fortuna Sittard

Fortuna kan zich eigenlijk al opmaken voor een langer verblijf in de eredivisie. Met vijf punten voorsprong op de vijftiende plaats heeft de ploeg van René Eijer en Kevin Hofland het uitstekend gedaan in hun eerste jaar eredivisie.

Één van de smaakmakers aan de kant van Fortuna is Mark Diemers. De middenvelder speelde ooit nog in de gezamenlijke jeugdopleiding van Cambuur en FC Groningen, maar koos daarna voor een avontuur bij FC Utrecht. Via De Graafschap kwam de geboren Leeuwarder bij Fortuna Sittard terecht. Hij is clubtopscoorder van zeven doelpunten. Net zoveel als Mimoun Mahi bij FC Groningen.

Waar moeten we op letten?

FC Groningen moet winnen. Punt. Het liefst met een beetje behoorlijk voetbal, maar de punten zijn op dit moment het allerbelangrijkst.

De kans is groot dat een aantal jongens vanmiddag voor de laatste keer in De Euroborg te bewonderen zijn. Daarom moet er juist op die spelers gelet worden. Want is het de laatste keer dat Ritsu Doan te bewonderen is? Is het de laatste keer dat Te Wierk, Zeefuik, Gladon of Handwerker te zien zijn? Voor Ludovit Reis is het sowieso de laatste keer in competitieverband in de Euroborg.

Historie

FC Groningen en Fortuna Sittard speelden zestien keer eerder tegen elkaar in Groningen voor een eredivisiewedstrijd. Twaalf keer won Groningen, twee keer werd het gelijk en twee keer won Fortuna.

Blessures/schorsingen

-

Vermoedelijke opstelling FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Chabot, Handwerker; Reis, Memisevic, Mahi, Doan; Gladon en Sierhuis.

