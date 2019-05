Betonbedrijf wekt Veendammers met 'hoog piepend geluid'

In de Facebookgroep 'Veendammers op Facebook' stroomden de meldingen binnen. Het geluid wordt omschreven als 'een hoog piepend geluid' en 'een soort alarm'.



Alsof er drie uur lang een vrachtwagen achteruit rijdt Chantal Doddema - Omwonende

Industrieterrein

Verschillende reacties wijzen in de richting van het industrieterrein als bron van de overlast.

'Ik denk van de transportband. Gaat nu nog af en toe', schrijft Gertjan Nijhof. 'Alsof er drie uur lang een vrachtwagen achteruit rijdt', vult Chantal Doddema aan.

Onderzoek leidt naar Kijlstra

Naar aanleiding van de klachten heeft de Omgevingsdienst Groningen op verzoek van de gemeente Veendam een onderzoek ingesteld. Het spoor leidde uiteindelijk naar Kijlstra Bestrating - Beton Industrie aan de Adriaan Tripweg, meldt een gemeentewoordvoerder.

'Daar was eigenlijk niet zoveel aan de hand, maar ik vermoed dat er storing was bij een transportband. Dat is in het verleden wel vaker voorgekomen.'

Pieptoon gestopt

De pieptoon zou rond 10.00 uur gestopt zijn, maar de gemeentewoordvoerder sluit niet uit dat het geluid later toch weer te horen is. Volgens de gemeente is het aan de Omgevingsdienst of er actie moet worden ondernomen tegen Kijlstra.

Het bedrijf zelf was niet bereikbaar voor commentaar.