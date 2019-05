Het succes van de Bosatlas: van nattevingerwerk tot onmisbaar naslagwerk

'De Bosatlas is de schatkamer van het aardrijkskunde-onderwijs'. Dat zei de Utrechtse hoogleraar geografie Tine Beneker bij de opening van een tentoonstelling over deze atlas, die al meer dan 140 jaar in Groningen wordt gemaakt.

Thema van de tentoonstelling die vrijdag begon, is 'de kunst van het weglaten'. Want met dat principe maakte de Groninger Aardrijkskundeleraar Pieter Roelf Bos in 1877 de eerste atlas.



Brei van informatie

Door steeds betere druktechnieken werden er in zijn tijd atlassen gemaakt met zoveel mogelijk plaatsen, bergen en rivieren op de kaarten. Dat ontaarde in een brei van informatie. Bos liet juist zoveel mogelijk informatie weg, waardoor je een overzichtelijke kaart kreeg.



Op de kaart van Groningen had hij alle dorpen vermeld waar familie van hem woonde, terwijl Brabant grotendeels leeg was Peter Vroege - Uitgever Bosatlas

Nattevingerwerk

'Maar in het begin was dat nog wel een beetje nattevingerwerk', vertelt Peter Vroege, de huidige uitgever van de Bosatlas.

'Op de kaart van Groningen had hij alle dorpen vermeld waar familie van hem woonde, terwijl Brabant grotendeels leeg was. Daar kwam natuurlijk kritiek op. In de volgende druk hanteerde Bos het principe van alle plaatsen met een gemeentehuis vermelden op de kaart. Dat was een goede keuze die jaren stand hield.'

Een eerbetoon aan de bedenker van de Bosatlas (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)



Onmisbaar in het onderwijs

Maar de Bosatlas, waarvan inmiddels meer dan vier miljoen exemplaren zijn verkocht, is niet alleen een succes geworden door de kwaliteit van de kaarten. Het succes zit ook in de aansluiting met het onderwijs.

'Door de thematische kaarten over bijvoorbeeld klimaat en immigratie is het niet alleen een naslagwerk, maar ook een onmisbaar onderdeel van het onderwijs geworden', vindt Beneker.



Beter en mooier

Volgens haar is de Bosatlas een product waar je niet alleen in Groningen, maar in heel Nederland trots op moet zijn, 'want hij is beter en mooier dan de schoolatlassen die in andere landen worden gebruikt'.

De tentoonstelling 'De Bosatlas, de kunst van het weglaten' is tot 27 oktober te zien in het Grafisch Museum GRID in de St. Jansstraat in de Stad Groningen.



Lees ook:

- Nieuwste Bosatlas gewijd aan Waddengebied

- Vooroorlogse edities jarige Bosatlas voor iedereen te bekijken