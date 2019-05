Column: Alle ballen op de zilveren maan

De wetenschap telt wel gewoon door. Biologen zijn inmiddels al in de buurt van een miljoen en dan weten ze al dat er nog zo'n zeven miljoen diersoorten ergens verstopt zitten, met net weer andere pootjes, oogjes en maagdarmkanaal. Je moet wel erg van tellen houden in die tak van sport. En van die in totaal acht miljoen soorten (maar het kunnen er ook tien miljoen zijn, want zelfs biologen weten niet wat ze niet weten), dreigen er door onze schuld een slordige miljoen uit te sterven, bleek maandag. De menselijke beschaving en de natuur staan nu eenmaal op gespannen voet met elkaar, en of die eerste maar een beetje wil inschikken, is de boodschap.

Een voor de hand liggende reactie van de gemiddelde roodvleeseter is dan: er zijn straks dus nog zeven miljoen soorten over, waaronder hoogstwaarschijnlijk de koe, het varken, de kip, de kalkoen en voor de fijnproever de forel. Voor de ware dierenliefhebber blijft ook de poes (één soort), de goudvis (één soort) de parkiet (68 soorten) en de wandelende tak (2900 soorten) gespaard. Het is net als met de honderd soorten pindakaas in de Albert Heijn: we kunnen er wel een paar missen. Midas Dekkers, toch ook een bioloog, vroeg ons dertig jaar geleden al af: mist u de dodo? Kortom, good riddance, die miljoen soorten.

De provincie Groningen benadert dat probleem heel anders. Die trekt ruim een ton uit om rond Marum de leefomgeving van de zilveren maan te verbeteren. Dat is een dagvlinder uit de familie van de vossen, parelmoervlinders en weerschijnvlinders en hij dartelt graag rond moerasviooltjes, hondsviooltjes en duinviooltjes. Het diertje staat in Nederland op de Rode Lijst van bedreigde dieren en planten die hier een elitebehandeling krijgen. Als je als dier nog niet bent ontdekt, laat staan een naam hebt gekregen, kun je maar zo uitsterven zonder ooit die Rode Lijst te hebben gehaald. (Overigens barst het elders in Europa van die zilveren maantjes, maar omdat we allemaal zo nodig in het Westerkwartier van de natuur moeten genieten, met een vlindergids in de zak van onze afritsbroek, moet die zilveren maan ook spontaan langs ónze wandelpaden rondfladderen.)

Het lijkt dus wat willekeurig, alle ballen op de zilveren maan. Een ton om één soort in één regio te redden, als er een miljoen soorten door onze achteloze consumptiedrift dreigen te verdwijnen. Maar er is ook nog het Joodse gezegde dat met de film Schindler's List, ook een soort Rode Lijst, bekendheid heeft gekregen: 'Als je één mens redt, red je de hele mensheid.' Naar analogie daarvan zou de provincie kunnen wijzen op de betekenis van het voortbestaan van de zilveren maan. Je moet toch ergens beginnen met redden, en dan liever met een onschuldig vlindertje dan zo'n oppervlakkige reuzenpanda (die uitsterft omdat hij te lui is om te neuken) of een vies en slecht dier als een miljoenpoot of een bedwants die het doodtrappen nog niet waard zijn. Een zilveren maantje als symbool, daar kunnen we ons wel achter scharen, ook al kost dat dan een ton, wat best veel geld is. Voor de andere 999.999 diersoorten komt hulp vermoedelijk te laat. Laten we hopen dat de kanarie in de spreekwoordelijke kolenmijn daar niet tussen zit.