Studenten dragen de kist: 'Een bijzondere bijbaan'

Studenten die wat geld willen verdienen gaan doorgaans aan de slag in een supermarkt of café. Zo niet de studenten die via Axios werken. Zij zetten hun schouders onder het dragen van lijkkisten.

'Dit zie ik niet vaak'

Tijdens de open dag van Uitvaartcentrum In Via Aeterna in Slochteren lopen de studenten ter demonstratie met een rieten kist het terrein af.

'Bij studenten denk ik toch vaak aan feestjes en bier. Dit zie ik niet vaak', zegt presentator Derk Bosscher van Expeditie Grunnen verbaasd.

'Dat klopt,' zegt student Thijs Veelen. 'Wij willen graag bijdragen aan een mooi afscheid van de overledene en iets moois doen voor de mensen.'

Studenten dragen de kist weg (Foto: Petra Mulder/RTV Noord)



Jongeren dragen de kist

De studenten laten zien hoe precies en gecontroleerd ze de kist op hun schouders tillen en vervolgens de auto in dragen.

'Een uitvaart is mooi en plechtig', vertelt Ruben Natrop. 'Meestal dragen wat oudere mensen de kist. Jongeren zie je dat niet snel doen. Wij doen dat wel.'

Feestjes

Als Derk vraagt of de studenten ook nog wel eens een feestje vieren, beginnen ze te lachen.

'Natuurlijk hebben we ook feestjes, maar op het werk zijn we serieus. Het is natuurlijk een bijbaan, maar we vinden het een mooie manier om iets terug te doen voor de maatschappij.'