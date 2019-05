Lefier verwerpt kritiek over verkoop Pepergasthuis

'We vinden het heel jammer, maar we kunnen niet anders' dat is kort samengevat het verweer van woningbouw vereniging Lefier tegen de kritiek die het heeft gekregen naar aanleiding van de verkoop van het Pepergasthuis in de Stad Groningen.

'De kosten voor onderhoud van het complex zijn veel hoger dan bij de andere huizen van Lefier waardoor er geld bij moet en dat gaat dan ten koste van de andere huurders en dat is niet terecht' zegt Margriet Drijver van Lefier.

1405

De officiële naam van het complex is het Geertruidsgasthuis, maar in de volksmond is het bekend als het Pepergasthuis, naar de gelijknamige straat waar het gevestigd is.

Het hofje dat gesticht is in 1405 bestaat uit een kerk, een zaal die vaak gebruikt wordt voor bruiloften en een groot aantal woningen.

Particulier bezit

De laatste 30 jaar was Lefier de eigenaar van het complex. Maar die heeft het onlangs verkocht aan een particuliere investeerder.

'We zijn heel blij dat we een koper hebben gevonden die van monumenten houdt en die het complex voor de toekomst wil behouden, dat kan omdat deze investeerder niet gebonden is aan regels die voor woningcorporaties gelden" aldus Drijver.

'De mensen die er nu wonen blijven dezelfde huur houden, maar het kan wel zijn dat nieuwe huurders in de toekomst meer gaan betalen' aldus Drijver.

Onrust

De verkoop heeft veel onrust veroorzaakt bij de bewoners maar ook in de politiek. Er zijn inmiddels Kamervragen aan de minister gesteld en de gemeente probeert op het laatste moment de verkoop nog tegen te houden.

Maar volgens Lefier is de verkoop zo goed als rond: 'We hebben ons bij de verkoop keurig aan de regels gehouden, toestemming gevraagd aan de instanties die daar over gaan en de gemeente in het hele traject op de hoogte gehouden.'

'Dus ik kan niet begrijpen wat de gemeente nog bij de rechter zou willen doen' aldus Drijver.

